Suport unànime a la tramitació del registre de la propietat, tot i els retrets per la seva tardança implantació

El Consell General ha aprovat aquest dijous per assentiment la presa en consideració de la Proposició de llei del Registre de la Propietat, que inicia ara la seva tramitació parlamentària amb un termini de quinze dies per presentar esmenes. La iniciativa ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, que han coincidit en la necessitat de dotar Andorra d’una eina destinada a reforçar la seguretat jurídica i la transparència en el mercat immobiliari.
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha celebrat la iniciativa, però ha lamentat que arribi després de dècades de debat. La consellera ha recordat que «fa 80 anys ja es va parlar de la creació d’un registre de la propietat» i ha defensat que es tracta d’una infraestructura institucional bàsica per a qualsevol estat modern. També ha remarcat que aquesta eina no resoldrà per si sola la problemàtica de l’habitatge, però permetrà disposar de dades més fiables sobre la realitat immobiliària del país i facilitarà l’elaboració de futures polítiques públiques. Una visió simi
«Aquesta reforma només tindrà èxit si es veu com una eina compartida» – Pol Bartolomé
Una visió similar ha estat la del grup parlamentari d’Andorra Endavant, la seva presidenta, Carine Montaner ha anunciat el suport per part dels consellers de la formació. A més ha valorat positivament que la proposta pugui ser treballada durant la tramitació parlamentària, malgrat considerar que arriba després de molts anys de debat.
Des de Concòrdia, el conseller general Pol Bartolomé ha defensat que la reforma només assolirà els objectius previstos si es converteix en una eina útil i compartida. «Aquesta reforma només tindrà èxit si es veu com una eina compartida», ha assegurat, tot afegint que el registre ha d’anar més enllà de l’àmbit estrictament jurídic i aportar valor al conjunt del país.
«El registre de la propietat tampoc pot ser un instrument que es pugui fullejar com una biblioteca pública» – Jordi Jordana
El president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha defensat que la creació del registre respon a una demanda històrica i a la necessitat d’adaptar el país a una realitat immobiliària cada vegada més complexa. Segons ha remarcat, l’increment del tràfic immobiliari fa necessari disposar d’un instrument equivalent als que existeixen en la majoria de països europeus per reforçar la protecció dels béns immobles i la transparència del sistema.
Per la seva banda, el cap de Govern, Xavier Espot, ha expressat el suport de l’executiu a la iniciativa i l’ha qualificat de «fita constitucional». Segons ha afirmat, la futura institució permetrà reforçar la transparència patrimonial, reduir situacions d’incertesa jurídica i augmentar la confiança en les operacions immobiliàries. Espot també ha valorat positivament que la implantació es faci de manera gradual per garantir-ne un desplegament adequat.
El text preveu la creació d’una institució pública centralitzada, amb competència sobre tot el territori nacional, destinada a donar publicitat i seguretat jurídica als drets vinculats als béns immobles. Durant la presentació de la proposta, Jordana també ha remarcat que el registre haurà de garantir l’accés a la informació sense convertir-se en una eina de consulta indiscriminada. «El registre de la propietat no pot ser una porta tancada, però tampoc pot ser un instrument amb el qual es pugui fullejar com una biblioteca pública», ha afirmat.