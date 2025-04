Consell General

Aprovada la reforma per permetre la pròrroga de suspensions urbanístiques, amb l’abstenció d’Andorra Endavant

El grup justifica la seva postura per “empatia amb la Massana”, tot i criticar les moratòries urbanístiques per la seva inseguretat jurídica

El Consell General ha aprovat avui el projecte de llei de modificació de la Llei General d’Ordenament del Territori i Urbanisme (LGOTU), amb el suport de la major part de l’arc parlamentari i l’única abstenció del grup d’Andorra Endavant. La modificació ha estat tramitada per la via d’extrema urgència per part de l’Executiu amb l’objectiu de permetre la pròrroga de les suspensions temporals de llicències durant la fase d’estudi i redacció dels Plans d’Ordenació i Urbanisme Parroquials (POUP).

Segons ha explicat el ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferré, el text preveu dues casuístiques en què aquestes pròrrogues poden aplicar-se. D’una banda, una pròrroga de fins a 18 mesos per a les suspensions temporals de llicències derivades dels processos de revisió o adaptació dels POUP a partir dels estudis de capacitat de càrrega màxima parroquial. De l’altra, una pròrroga de fins a sis mesos si així ho justifica l’abast i la complexitat de les al·legacions presentades durant el període d’informació pública. En el cas que concorrin ambdues circumstàncies, la durada màxima establerta és de 18 mesos, evitant així que els dos terminis s’acumulin.

En el debat parlamentari, la presidenta del grup d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha justificat la seva abstenció afirmant que estan “sempre en contra de les moratòries”, ja que consideren que “donen una mala imatge del país” i que “sovint tenen un efecte crida i espanten els inversors”. A més, ha defensat la necessitat d’”una planificació a llarg termini” i d’una “seguretat jurídica que provingui d’una normativa clara”. No obstant això, ha admès la problemàtica que afecta la parròquia de la Massana, especialment pel que fa a la gestió de l’aigua. És per aquest motiu que, per “empatia amb la Massana”, han optat per abstenir-se.

Des del grup parlamentari de Concòrdia, el conseller general Jordi Casadevall ha expressat el seu “ple suport” al projecte, tot assenyalant que “és absolutament necessari per treballar per un desenvolupament sostenible”. Tot i això, ha advertit que “no és suficient” i ha demanat formalment al Govern que “agilitzi els treballs d’anàlisi dels estudis de capacitat de càrrega parroquials” amb l’objectiu de finalitzar un estudi de càrrega nacional, moment en què Ferré ha respost que aquesta tasca ja s’està duent a terme. Casadevall ha recordat que, sense aquesta anàlisi, difícilment podran “concloure” els treballs de la comissió d’estudi creada al si del Consell General, i ha defensat la necessitat de crear una comissió de caràcter legislatiu que reculli tota aquesta feina i assenti les bases d’un text normatiu estable i durador.

Per altra banda, la presidenta suplent del grup Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha valorat positivament que aquestes pròrrogues donin “més marge” als comuns per adaptar els seus plans d’urbanisme i així “evitar decisions que puguin acabar sent precipitades” i comprometre el territori.

Finalment, des de la majoria, la consellera general demòcrata Gemma Riba ha destacat que aquest projecte de llei permet als comuns “disposar del temps necessari per fer una reflexió aprofundida i serena, que els permeti garantir la planificació urbanística necessària”, tot subratllant que aquesta ha d’estar adaptada a les necessitats actuals i futures.