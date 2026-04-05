Sant Julià de Lòria acomiada Sergi Mas en un funeral marcat pel reconeixement a la seva trajectòria artística

La parròquia de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest matí la missa funeral de Sergi Mas, celebrada a les 10.00 hores a l’església parroquial, en un acte que ha reunit familiars, amics i veïns per donar-li l’últim adeu.
Nombroses persones s’han apropat a l’església per retre homenatge a una de les figures destacades de la cultura andorrana. L’acte ha estat marcat per l’emoció i el record d’una trajectòria artística que s’ha allargat durant més de set dècades. Diversos assistents han posat en relleu la seva vinculació amb la parròquia i el seu caràcter proper, segons ha apuntat RTVA.
Durant la cerimònia també hi han estat presents elements simbòlics de la seva obra, com els gegants vinculats a Sant Julià, dissenyats pel mateix artista, en reconeixement a la seva aportació a la cultura popular.
L’artista deixa un llegat extens en l’escultura, la ceràmica i el patrimoni públic que perdurarà en la identitat del país
Sergi Mas va morir dimarts als 95 anys després d’un període amb la salut delicada. Nascut a Barcelona l’any 1930, es va establir definitivament a Andorra a finals dels anys cinquanta, on va desenvolupar bona part de la seva trajectòria des del seu taller d’Aixovall.
Al llarg de la seva vida va treballar en disciplines com l’escultura, el muralisme, la ceràmica o el gravat, a més de destacar com a il·lustrador i escriptor. Les seves obres es poden trobar en diversos espais públics i religiosos del país.
Entre les seves creacions més destacades hi ha la reproducció de la Mare de Déu de Meritxell després de l’incendi del 1972, així com el disseny del mobiliari de la Casa de la Vall. La seva trajectòria va ser reconeguda amb distincions com l’Orde de Carlemany.
Cal recordar, que la seva mort ha coincidit amb la confirmació que el mural que va crear a l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal ha resistit l’incendi recent, un fet que ha estat rebut com un símbol del seu llegat.