Sant Julià aprova una revisió de la graella salarial amb l’objectiu de retenir talent i captar nous professionals

Sant Julià de Lòria ha aprovat una revisió de la graella salarial dels treballadors de l’administració amb l’objectiu de retenir talent, facilitar la captació de nous professionals i fer més competitius els llocs de treball del comú. El cònsol major, Cerni Cairat, ha justificat la mesura assegurant que la corporació es troba amb dificultats per cobrir determinades places, ja que, per exemple, els edictes de contractació sovint reben poques candidatures perquè, en algunes categories, Sant Julià és un dels comuns amb una retribució menys competitiva.
Aquest fet suposava també que a l’administració laurediana li costés retenir els seus treballadors, motiu pel qual moltes vegades operava com a «pont» cap altres administracions, tal com ha relatat la cònsol menor, Sofia Cortesao. Cal esmentar que la revisió aprovada prioritza els salaris més baixos de cada categoria. En concret, s’incrementen les bandes salarials inferiors amb la voluntat de millorar les condicions d’entrada dels nous treballadors, mentre que els sous més elevats experimentaran augments més moderats.
S’incrementen les bandes salarials inferiors per millorar les condicions d’entrada dels nous treballadors, mentre que els sous més elevats experimentaran augments més moderats
Amb tot, Cairat ha assenyalat que la revisió era necessària arran de les darreres modificacions normatives, com l’increment del salari mínim, les quals feien necessari adaptar les retribucions del personal comunal. Així, confien que aquesta millora contribueixi especialment a cobrir les vacants de les categories amb més dificultats de contractació, tant en llocs de responsabilitat com en perfils operatius.
La proposta, però, no ha comptat amb el suport de la minoria, atenent que s’han abstingut. El conseller de l’oposició, Josep Majoral, ha posat l’accent en l’impacte econòmic de la mesura, ja que xifra en prop de 300.000 euros anuals d’increment del capítol de personal. Tot i admetre que l’ens comunal considera aquesta despesa assumible, ha remarcat que es tracta d’una quantitat important pel pressupost.
El cònsol li ha replicat que l’actualització salarial suposarà un increment aproximat del 4,5% de la despesa anual en personal. En relació amb això, ha remarcat que es tracta d’un esforç assumible per a les finances comunals i ha destacat que queda lluny d’altres increments salarials aplicats en altres administracions públiques, les quals han arribat a ser del 10%, tal com ha mencionat.
D’altra banda, Majoral s’ha mostrat sorprès pel fet que, només sis mesos després d’aprovar un reglament destinat a millorar les condicions salarials dels agents del Departament de Circulació, s’hagi hagut de tornar a portar una modificació al consell perquè el text anterior «no complia la normativa o no estava bé». Segons Majoral, aquest fet els ha generat «neguit» i «inseguretat», un altre motiu pel qual han optat per l’abstenció en la votació. Cairat ha esmentat que en aquest cas dels agents de circulació es tracta únicament d’uns errors que es van constatar en alguns dels articles del reglament, informa l’ANA.