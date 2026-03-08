Sandra Patricia Herrera: «El més important és no tenir prejudicis pel fet que s’hagi considerat un ofici d’homes»

Sandra Patricia Herrera és conductora d’autobús a l’empresa Coopalsa des de fa sis mesos. D’origen colombià, acumula prop de nou anys d’experiència al volant, ja que abans de venir a Andorra també treballava com a conductora d’autobús al seu país. En aquesta entrevista al PERIÒDIC, explica que conduir sempre ha estat una passió des de petita i que la va portar a buscar una oportunitat fora de casa. Avui recorre les línies regulars del país transportant passatgers cada dia, una feina que, assegura, viu amb vocació.