  • El Periòdic d'Andorra
Arnau Ojeda Garcia
Dia Internacional de la Dona

Sandra Patricia Herrera: «El més important és no tenir prejudicis pel fet que s’hagi considerat un ofici d’homes»

Amb gairebé una dècada d’experiència al volant en un sector tradicionalment masculí, la conductora recorre cada dia les línies regulars

Sandra Patricia Herrera és conductora d’autobús a l’empresa Coopalsa des de fa sis mesos. D’origen colombià, acumula prop de nou anys d’experiència al volant, ja que abans de venir a Andorra també treballava com a conductora d’autobús al seu país. En aquesta entrevista al PERIÒDIC, explica que conduir sempre ha estat una passió des de petita i que la va portar a buscar una oportunitat fora de casa. Avui recorre les línies regulars del país transportant passatgers cada dia, una feina que, assegura, viu amb vocació.

