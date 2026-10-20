La 12a edició de la Trobada Laboral evidencia les dificultats per cobrir les vacants de la temporada d’hivern

La 12a Trobada Laboral, celebrada al Centre de Congressos, ha reunit 43 empreses i més d’un centenar de persones inscrites amb l’objectiu de trobar feina de cara a la temporada d’hivern. La jornada, organitzada pel Servei d’Ocupació, ha permès als candidats mantenir entrevistes directes amb responsables de recursos humans de diferents sectors econòmics, principalment de l’hoteleria, la restauració, el comerç i els serveis. Pel que fa a les empreses, algunes, com Esquí Andorra han posat sobre la taula la necessitat d’avançar la jornada: «A finals d’octubre és tard, perquè pràcticament ja tens la plantilla tancada«, tot assegurant que un moment més idoni per celebrar la trobada seria a mitjans de setembre.
Altres empreses, com ABBA Hotels, han mencionat que la jornada els ajuda a trobar treballadors per cobrir les vacants dels temporers que no poden tornar a repetir: «Sempre intentem contactar amb el mateix personal que hem tingut en temporades anteriors, però a vegades no és possible i llavors venir aquí és un recurs més. Captem currículums i això ens dona la possibilitat de contactar amb altres persones si algú falla». D’altra banda, el grup Tot amb Restauració ha assegurat que la contractació de personal és complicada perquè molts candidats són temporers i els contingents encara no estan oberts.
«Aquesta jornada ens dona una mica més d’esperança d’aconseguir feina com més aviat millor«, ha afirmat el Luca, qui ha vingut per primera vegada a la Trobada Laboral buscant feina en el sector de l’hostaleria, tot i que ha admès que la recerca laboral està sent complicada. En una línia similar, el Mateo, arribat al país fa una setmana, ha destacat que reunir tantes empreses «ens obre moltes portes i ens dona moltes possibilitats». Per la seva banda, la Joanna també ha valorat positivament la trobada i ha destacat que aquesta permet entrar en contacte directe amb les empreses: «Quan presentes una candidatura per una pàgina web no saps si l’han llegit o si et respondran. Si vens aquí, t’assegures que veuen la teva candidatura«.
Amb tot, la secretària d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Laura Camps, ha defensat que la trobada permet «agilitzar els processos de selecció i afavorir la inserció laboral». Segons les dades del Servei d’Ocupació, entre el 20% i el 30% dels contactes establerts en edicions anteriors han acabat derivant en una contractació. Enguany, les 43 empreses participants ofereixen un total de 207 llocs de treball, amb 104 persones inscrites abans de l’inici de la jornada. Pel que fa a la contractació de temporers, Camps ha assenyalat que el contingent d’hivern encara no està obert, tot i que ja ha passat pel Consell Econòmic i Social i es preveu que s’aprovi pròximament.