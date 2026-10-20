Pérez-Desoy defensa que «no hi ha línies vermelles» en les negociacions migratòries amb Andorra i França

Espanya mantindrà el seu suport al procés d’acostament d’Andorra a la Unió Europea després de la signatura de l’Acord, una fita que l’ambaixador espanyol al Principat, Carlos Pérez-Desoy, ha qualificat d’històrica durant l’acte de celebració de la Festa Nacional d’Espanya. El diplomàtic ha aprofitat la seva intervenció per felicitar el cap de Govern, Xavier Espot, i els seus antecessors per la culminació d’un procés negociador iniciat fa onze anys, alhora que ha destacat que «Espanya ha donat suport i ha acompanyat aquest procés, i continuarà fent-ho, perquè Andorra reforci el seu encaix en el projecte europeu. És un moment històric que ha de consolidar la integració d’Andorra amb la Unió Europea, ampliant els avantatges del mercat interior i contribuint al benestar dels ciutadans».
«En un món on la confrontació i la intolerància es fan cada cop més presents, Europa proclama uns valors de democràcia i de dignitat de la persona, i representa la pau, la cooperació i el progrés compartit», ha exposat Pérez-Desoy, abans d’afegir que «en un moment en què es volen trencar ponts i imposar la llei del més fort, cal reforçar Europa i els nostres valors compartits. Europa ens protegeix perquè junts som més forts». Així, el representant diplomàtic ha insistit que «Andorra és una part indestriable d’Europa per la seva història, per la seva societat i per la seva economia. Per això, la integració progressiva és l’evolució natural del que ja és una realitat».
«Volem que la nostra frontera esdevingui un espai d’integració més avançat, afavorint una cooperació més estreta en àmbits com l’economia o les infraestructures de mobilitat» – Carlos Pérez-Desoy
Ja en declaracions posteriors als mitjans de comunicació, Pérez-Desoy ha anat més enllà i ha defensat que l’Acord respon a una realitat geogràfica i històrica que transcendeix les decisions polítiques del moment: «Andorra és un enclavament físic dins de la Unió Europea i això és una realitat indefugible. Fa 40 anys que s’han anat produint diferents esdeveniments i l’Acord no és més que la darrera baula d’un procés llarg, que respon a una realitat física, geogràfica i històrica», ha argumentat, tot i admetre que la decisió definitiva correspon a la ciutadania andorrana, en referència al procés de consulta sobre l’Acord: «Ara tindran la paraula els ciutadans andorrans per prendre lliurement una decisió sobirana sobre aquesta cruïlla històrica per al Principat».
«Nosaltres tenim el màxim respecte pels ciutadans andorrans i pels que tenen opinions diferents i que s’expressaran ara. En això no hi entraré», ha afegit l’ambaixador espanyol, abans d’apuntar que «no tinc una bola de vidre i no crec que en aquest moment tingui gaire sentit parlar del futur». «Estem d’acord que cal continuar estrenyent uns vincles tradicionalment caracteritzats per la proximitat, la col·laboració i l’entesa mútua. Volem que la nostra frontera esdevingui un espai d’integració més avançat, afavorint una cooperació més estreta en àmbits com l’economia, les infraestructures de mobilitat, l’educació, la sanitat, la protecció civil i el medi ambient», ha esmentat Pérez-Desoy.
Entry/Exit
Tanmateix, i més enllà del suport a l’Acord, Pérez-Desoy ha confirmat que Andorra, Espanya i França ja han iniciat les converses per negociar un acord administratiu vinculat a l’Entry/Exit System: «L’Acord amb la Unió Europea preveu la possibilitat de negociar acords administratius que pengin d’aquest Acord. Hem començat les converses, però encara hi ha feina, perquè només les hem començat», ha explicat davant dels mitjans, afegint que «si estem treballant perquè la frontera sigui més porosa, més amable per als ciutadans, i perquè els serveis puguin ser més eficients i més compartits, naturalment tot això ha d’estar endreçat. Si avancem cap a una frontera més amable i més porosa, al mateix temps hi ha d’haver acords perquè les coses flueixin».
«Si estem treballant perquè la frontera sigui més porosa, més amable per als ciutadans, i perquè els serveis puguin ser més eficients i més compartits, tot això ha d’estar endreçat» – Carlos Pérez-Desoy
«No tenim data, perquè és un grup flexible, però estic segur que abans de final d’any tindrem la propera reunió», ha assenyalat en ser qüestionat pels terminis, defensant, també, que «aquí estem parlant de diàleg entre veïns, amb una relació excel·lent. Aquí no hi ha línies vermelles, el que hi ha és diàleg a tots els nivells i amb tota franquesa». En aquesta línia, també ha explicat que els treballs sobre la delimitació fronterera encara es concentren en la identificació dels punts de discrepància: «Aquesta negociació té dues fases. La primera és la identificació dels punts on hi ha discrepàncies, i és en aquesta que estem treballant ara. Probablement, s’acabarà a la propera reunió i aleshores vindrà la fase de negociació, de veure com ho arreglem».
Així i tot, el representant espanyol ha admès que existeixen diferències de criteri, però ha insistit que la voluntat compartida és resoldre-les mitjançant el diàleg. «Hi ha diferents criteris, alguns estan documentats i d’altres no, i hem de veure com ho arreglem […] No és el mur de Berlín, nosaltres no volem murs de Berlín», ha afirmat. D’altra banda, també ha confirmat que el grup de treball sobre immigració continua abordant diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i la contractació de treballadors, exposant que «un dels resultats tangibles van ser les modificacions normatives endegades per Andorra en matèria de contractació en origen. Hem de tenir més reunions i continuar intentant endreçar aquest espai».