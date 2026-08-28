La nova llei del tabac endurirà les restriccions als espais interiors, però Salut descarta prohibir a les terrasses

La ministra de Salut, Helena Mas, ha anunciat que la nova llei del tabac aplicarà més restriccions, «especialment en els espais interiors, perquè encara ara hi ha espais on es pot consumir a l’interior i aquí sí que ens agradaria fer una regulació més estricta», tot i que, pel que fa al consum a les terrasses, «potser no és el moment de fer la regulació, però sí en l’ampliació dels espais de protecció lliures de fum». Així, la modificació legislativa respon a la voluntat d’adaptar el marc normatiu andorrà al Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac, al qual Andorra es va adherir l’any 2020.
Entre els canvis que l’Executiu ja té sobre la taula també hi ha la prohibició de vendre tabac a l’exterior dels establiments, una mesura que Mas ha afirmat que «pensem que serà un canvi important». Alhora, ha situat la protecció dels menors com una de les màximes prioritats, una qüestió que, segons ha assegurat, no té «cap marge de canvi». En aquest context, la ministra també ha fet menció de la reunió que el Govern ha mantingut amb les empreses del sector, en què s’han posat sobre la taula diverses qüestions i dubtes per part dels fabricants, com la traçabilitat, els ingredients i els aromes, la publicitat o, fins i tot, la mateixa definició de l’acte de fumar.
«Potser no serà el moment de fer la regulació a les terrasses, però sí en l’ampliació dels espais de protecció lliures de fum» – Helena Mas
Addicionalment, Mas ha volgut deixar clar que la llei encara no està tancada i que «s’ha d’acabar de perfilar tot l’articulat». «Tenim un marge d’uns 15 dies, tres setmanes, i intentarem dur a terme reunions amb comerciants i agents per escoltar tothom i per tindre aquesta llei que sigui molt enriquida per totes les aportacions de tots els sectors», tot afegint que hi ha la voluntat d’entrar el projecte de llei al Consell General abans que acabi el setembre perquè pugui aprovar-se durant aquesta legislatura. Inicialment, es preveu fer-ho per tràmit ordinari, si bé Mas ha admès que, si el text s’acaba presentant molt a finals de setembre, podria ser necessari recórrer a una tramitació més urgent per complir els terminis.
Finalment, la ministra també ha recordat que es tracta d’una llei transversal dins del Govern, en la qual, a banda del Ministeri de Salut, estan implicats Finances, Medi Ambient i la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus. «Entre tots nosaltres també hem d’arribar a un consens», ha apuntat. Quant a l’impacte econòmic de les noves obligacions, especialment les relacionades amb la traçabilitat, Mas ha indicat que ja existeix una prospecció, tot i que la quantificació definitiva quedarà reflectida en la memòria econòmica que acompanyarà la llei.