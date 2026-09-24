Salut decideix ampliar fins als 24 anys la vacunació gratuïta contra el papil·loma humà i redueix la pauta a una única dosi

El Ministeri de Salut modificarà a partir del 28 de setembre l’estratègia de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH), amb l’objectiu de simplificar el calendari i ampliar la població que pot accedir gratuïtament a la vacuna. A partir d’aquesta data, podran vacunar-se sense cost tots els nois i noies nascuts a partir de l’1 de gener del 2002, fet que permetrà arribar actualment als joves de fins a 24 anys i, progressivament, als que compleixin els 25.
Una de les principals novetats serà l’administració d’una única dosi als menors de 25 anys, en lloc de les pautes de diverses dosis utilitzades anteriorment. «Els estudis apunten que fins als 25 anys és quan es recomana aquesta pauta d’una sola dosi, ja que és igualment efectiva. A partir dels 25 anys es recomanarien més dosis», ha explicat la metgessa de Salut Pública del Ministeri, Mireia Garcia. El canvi també arribarà a l’àmbit escolar, ja que, segons ha afegit, «a partir d’aquest curs, ja a les escoles els nens i nenes de 12 anys prenen una sola dosi».
«És una mesura molt efectiva en la prevenció de les infeccions en el cas de càncers i, per tant, és important que, especialment els nois que han començat més tard, incorporin aquesta necessitat de vacunar-se» – Mireia Garcia
Els joves escolaritzats rebran la vacuna als mateixos centres educatius, mentre que els que no ho estiguin podran acudir als centres d’atenció primària (CAP), on no serà necessària una recepta. En el cas dels menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats dels pares. Salut també vol ampliar la cobertura entre la població masculina, després que la vacunació contra el VPH s’introduís inicialment entre les noies i encara estigui, segons reconeixen des del Ministeri, «més interioritzada en les noies que en els nois».
«És una mesura molt efectiva en la prevenció de les infeccions en el cas de càncers i, per tant, és important que tant nois com noies, i especialment els nois que han començat més tard, també incorporin aquesta necessitat de vacunar-se», ha assenyalat Garcia. La metgessa de Salut Pública ha recordat que la vacunació es va implementar inicialment l’any 2014, dirigida principalment a les noies i amb una pauta de tres dosis. Posteriorment, es va estendre també als nois i la pauta va passar de tres dosis a dues.
La campanya als CAP començarà el 28 de setembre del 2026 i finalitzarà el 31 de desembre del 2027, període durant el qual caldrà demanar cita prèvia per rebre la vacuna. Un altre dels objectius de Salut és reforçar entre els joves el coneixement sobre la importància de la vacunació contra el VPH, tant pel seu paper en la protecció individual com en la prevenció de la transmissió. Des del Ministeri indiquen, finalment, que la tendència actual és positiva, tot i que encara no disposen de dades concretes sobre l’impacte del canvi d’estratègia.