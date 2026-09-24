Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Salut modificarà a partir del 28 de setembre l’estratègia de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH). | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Salut pública

Salut decideix ampliar fins als 24 anys la vacunació gratuïta contra el papil·loma humà i redueix la pauta a una única dosi

La nova estratègia inclourà els nois i noies nascuts a partir de l'any 2002 i Garcia destaca que una sola dosi fins als 25 anys «és igualment efectiva»

El Ministeri de Salut modificarà a partir del 28 de setembre l’estratègia de vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH), amb l’objectiu de simplificar el calendari i ampliar la població que pot accedir gratuïtament a la vacuna. A partir d’aquesta data, podran vacunar-se sense cost tots els nois i noies nascuts a partir de l’1 de gener del 2002, fet que permetrà arribar actualment als joves de fins a 24 anys i, progressivament, als que compleixin els 25.

Una de les principals novetats serà l’administració d’una única dosi als menors de 25 anys, en lloc de les pautes de diverses dosis utilitzades anteriorment. «Els estudis apunten que fins als 25 anys és quan es recomana aquesta pauta d’una sola dosi, ja que és igualment efectiva. A partir dels 25 anys es recomanarien més dosis», ha explicat la metgessa de Salut Pública del Ministeri, Mireia Garcia. El canvi també arribarà a l’àmbit escolar, ja que, segons ha afegit, «a partir d’aquest curs, ja a les escoles els nens i nenes de 12 anys prenen una sola dosi».

«És una mesura molt efectiva en la prevenció de les infeccions en el cas de càncers i, per tant, és important que, especialment els nois que han començat més tard, incorporin aquesta necessitat de vacunar-se» – Mireia Garcia

Els joves escolaritzats rebran la vacuna als mateixos centres educatius, mentre que els que no ho estiguin podran acudir als centres d’atenció primària (CAP), on no serà necessària una recepta. En el cas dels menors de 16 anys, hauran d’anar acompanyats dels pares. Salut també vol ampliar la cobertura entre la població masculina, després que la vacunació contra el VPH s’introduís inicialment entre les noies i encara estigui, segons reconeixen des del Ministeri, «més interioritzada en les noies que en els nois».

«És una mesura molt efectiva en la prevenció de les infeccions en el cas de càncers i, per tant, és important que tant nois com noies, i especialment els nois que han començat més tard, també incorporin aquesta necessitat de vacunar-se», ha assenyalat Garcia. La metgessa de Salut Pública ha recordat que la vacunació es va implementar inicialment l’any 2014, dirigida principalment a les noies i amb una pauta de tres dosis. Posteriorment, es va estendre també als nois i la pauta va passar de tres dosis a dues.

La campanya als CAP començarà el 28 de setembre del 2026 i finalitzarà el 31 de desembre del 2027, període durant el qual caldrà demanar cita prèvia per rebre la vacuna. Un altre dels objectius de Salut és reforçar entre els joves el coneixement sobre la importància de la vacunació contra el VPH, tant pel seu paper en la protecció individual com en la prevenció de la transmissió. Des del Ministeri indiquen, finalment, que la tendència actual és positiva, tot i que encara no disposen de dades concretes sobre l’impacte del canvi d’estratègia.

El Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra es converteix en el 41è membre del Pacte nacional de salut

Llegir

Comparteix
Notícies relacionades
La ‘protesta’ per les hores extres no frena els bombers davant la Querola i els efectius acudeixen a l’emergència
Es descarten indicis «aparents» de criminalitat en l’incendi de la Querola després de la primera inspecció ocular
Espot assegura que a Europa «els sorprèn» que una part de la ciutadania tingui «tantes reserves» sobre l’Acord

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Mor als 62 anys Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA i una de les veus històriques del sindicalisme andorrà
  • Societat, Successos
Marsol recorda el tarannà constructiu d’Ubach: «Tenia les seves idees molt clares i les defensava en tot moment»
  • Societat, Successos
La mort de Gabriel Ubach commou tot el país: «Avui es desprèn d’Andorra una part de la seva consciència social»
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Política
González lamenta que Marsol hagi presentat les noves mesures d’habitatge sense esperar l’opinió dels comuns
  • Parròquies, Política
Cairat avala els incentius per al lloguer assequible malgrat el reclam de més coordinació de Govern amb els comuns
  • Parròquies, Política
Astrié qüestiona el nou POUP i alerta que reduir l’edificabilitat pot encarir els pisos i frenar la inversió privada
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu