Salut aprova l’actualització de les tarifes de la CASS i fixa en 31,10 euros la visita d’atenció primària per a aquest 2026

Llum verda al decret d’actualització i fixació de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CAAS) per a l’any 2026. La mesura s’ha adoptat amb l’objectiu de garantir l’equilibri entre la sostenibilitat del sistema sanitari i l’accessibilitat dels usuaris, així com una remuneració justa i equitativa pels serveis sanitaris. Segons ha acordat l’Executiu, s’ha dut a terme una actualització selectiva dels imports vinculada a l’IPC, situat en el 2,7%. En aquest sentit, s’han revisat les tarifes mèdiques, odontològiques i de serveis sanitaris, així com les corresponents als centres sociosanitaris i als conceptes de desplaçament, àpats i allotjament.
Pel que fa a les visites dels metges d’atenció primària, el Govern ha decidit, igual que l’any anterior, aplicar un increment del doble del valor de l’IPC, situant-lo en el 5,4%. Cal recordar que les tarifes vinculades a aquesta figura s’abonen en qualitat de tercer pagador, de manera que el pacient només assumeix el 25% de la tarifa fixada per decret. D’aquesta manera, la tarifa actual, fixada en 29,51 euros, passa a situar-se en 31,10. Fins ara, l’usuari assumia 7,38 euros per visita, mentre que amb la nova actualització passarà a pagar 7,78 euros; és a dir, 40 cèntims més.
El decret també ha inclòs l’actualització de les tarifes complementàries del taxi individual, amb un increment específic per a la recollida de pacients al Pas de la Casa, amb la finalitat d’ajustar la tarifa pública al cost real del servei. Aquest increment no repercuteix en els usuaris, atès que el taxi individual compta amb un finançament del 100%. En canvi, el text aprovat no ha previst l’actualització de les tarifes dels serveis vinculats a concursos públics, com el transport sanitari, ni tampoc les del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Igualment, no s’han revisat les tarifes de determinats actes diagnòstics, com el TAC, la ressonància magnètica o les anàlisis clíniques.