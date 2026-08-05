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  • L'avís groc activat pel Servei Meteorològic. | Servei Meteorològic
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Meteorologia

Avís groc per tempestes aquest dijous a la tarda, amb possible acompanyament d’activitat elèctrica i calamarsa

Més en concret, el Servei Meteorològic l'ha activat per a la franja horària que va entre les 12.00 i les 18.00 hores a totes les zones del Principat

El Servei Meteorològic ha activat un avís groc per tempestes de cara a la tarda de dijous. Així, expliquen que podrien ser localment intenses, sobretot a primeres hores de la tarda, i que s’espera que s’acompanyin d’activitat elèctrica i possible calamarsa. L’avís, en detall, està activat per a la franja horària que va entre les 12.00 i les 18.00 hores a totes les zones del país.

La previsió meteorològica assenyala que el retorn de la dorsal anticiclònica del nord d’Àfrica deixarà un matí assolellat aquest dimecres, però a la tarda es formaran núvols que poden deixar alguna gotellada. I ja per a dijous, el pas d’un front deixarà tempestes de tarda que seran localment intenses.

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