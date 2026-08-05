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  • La caserna de Bombers de Santa Coloma. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Operacions aèries d'emergència

Inversió del Govern per modernitzar l’heliport de l’hospital i el de la caserna dels Bombers de Santa Coloma

Amb el primer cas, s'ha aprovat la licitació de les obres d'impermeabilització i rehabilitació per adequar la infraestructura als estàndards actuals

El Govern ha aprovat dues actuacions vinculades a les operacions aèries d’emergència: la licitació de les obres de rehabilitació de l’heliport de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i l’adjudicació de la redacció del projecte d’adequació de l’heliport d’emergències de la caserna de Bombers de Santa Coloma. En relació amb el primer cas, l’Executiu ha aprovat la licitació de les obres d’impermeabilització i rehabilitació, una actuació que permetrà adequar aquesta infraestructura als estàndards actuals de seguretat i funcionalitat.

La intervenció donarà resposta a les deficiències detectades a la coberta de la planta cinquena de l’hospital i inclourà la reparació i impermeabilització del paviment, la rehabilitació de diversos elements estructurals, la renovació de les instal·lacions de senyalització i enllumenat, així com la incorporació de noves mesures de protecció contra incendis. S’engloba en les inversions previstes al crèdit extraordinari, aprovat al maig, per a l’hospital, les quals superen els cinc milions d’euros.

Paral·lelament, s’ha adjudicat la redacció del projecte per a l’adequació de l’heliport d’emergències de la caserna de Bombers de Santa Coloma, una actuació prèvia que definirà les millores necessàries per modernitzar aquesta infraestructura operativa. L’adjudicació a l’empresa ENGITEC, SA, té un import de 30.000 euros, i el projecte haurà d’estar redactat en un termini de dos mesos.

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