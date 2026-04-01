  • El president ha recordat que la legislació vigent contempla la incorporació de professionals de fora per adaptar-se a la realitat del país. | ANA
Laura Gómez Rodríguez
Composició de la cambra

Rossell defensa l’andorranització de la justícia tot i que aposta per poder mantenir l’obertura a magistrats de fora

El Consell Superior de la Justícia impulsa diversos concursos per incorporar tres batlles i tres fiscals de reforç per fer front a la càrrega de feina actual

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha defensat el model d’“andorranització” del sistema judicial, però ha remarcat la necessitat de mantenir una visió pragmàtica i oberta a professionals de fora, en el marc de la polèmica generada per la impugnació del nomenament de la nova magistrada Míriam De Rosa, qui ha jurat el càrrec aquest mateix dimecres.

Rossell ha assegurat que l’andorranització “és una cosa viva que existeix i que existirà sempre” i ha insistit que es tracta d’un procés en evolució. En aquest sentit, ha destacat que ja està avançat, especialment en les bases del sistema: “Quan es fan concursos de fiscals han de ser tots andorrans, per tant l’andorranització ja es comença per baix”.

Tot i això, ha recordat que la legislació vigent contempla la incorporació de professionals de fora per adaptar-se a la realitat del país. “La llei permet que Andorra pugui tenir magistrats de fora”, ha afirmat, tot afegint que aquesta opció respon “a les circumstàncies del país que tenim”. Per això, ha conclòs que “les regles del joc són aquestes” i ha donat per vàlid el model actual, sense tancar la porta a possibles millores en el futur.

“L’andorranització del sector judicial és una cosa viva que existeix i que existirà sempre” – Josep Maria Rossell

En ser preguntat per un possible augment de casos arran de la descongelació dels preus del lloguer, Rossell ha reconegut que “de feina n’hi ha sempre, potser una mica massa i tot”, i ha defensat la necessitat d’anticipar-se a aquest escenari. En aquest sentit, ha assenyalat que “hem d’anar avançant una mica i aplicant polítiques de prevenció” i ha afegit que també s’actuarà “en el cas que fos necessari”.

Per fer front a aquestes necessitats, el president ha recordat que es preveuen reforços dins del sistema judicial. En concret, ha assenyalat que hi ha en marxa la incorporació de “tres batlles de reforç”, els quals es podrien destinar a l’àmbit civil si la situació ho requereix. “Podrien integrar-se de civil si fes falta”, ha explicat.

Finalment, Rossell ha expressat el desig que els processos de selecció en curs comptin amb una àmplia participació. “Esperem tindre sort i que puguin concórrer el màxim possible de candidats i que superin les proves”, ha conclòs.

La magistrada Míriam De Rosa s'incorpora al Tribunal de Corts, mentre es treballa en una bossa de substituts

