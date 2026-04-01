La magistrada Míriam De Rosa s’incorpora al Tribunal de Corts, mentre es treballa en una bossa de substituts

La nova magistrada adscrita al Tribunal de Corts, Míriam De Rosa Palacio, ha pres possessió del càrrec aquest dimecres en un acte de jurament en què el Consell Superior de la Justícia ha defensat la validesa del procés de selecció i ha obert la porta a reforçar la plantilla amb nous substituts per fer front a la manca de professionals. Amb experiència com a jutgessa a Igualada, Guipúscoa i Manresa, i amb trajectòria en cooperació internacional i projectes europeus, De Rosa ha agraït la confiança rebuda i ha assegurat que “prometo treballar per estar a l’alçada del país”.
El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha destacat que amb aquest nomenament “hem acabat un procés que es va iniciar, que es va quedar parat per una intervenció judicial” i que ara “finalment ha finalitzat”. En aquest sentit, ha donat per tancat el debat sobre el recurs presentat al Tribunal Constitucional per una de les candidates, afirmant que s’han fet les coses “correctament” i que això “ha estat avalat pel Tribunal Superior”.
“Hem acabat un procés que es va quedar parat per una intervenció judicial i avui ja tenim una altra magistrada al Tribunal de Corts” – Josep Maria Rossell
Rossell ha subratllat que la incorporació de la nova magistrada respon a la necessitat de reforçar el Tribunal de Corts, especialment en un context marcat per incompatibilitats i recusacions que han obligat a recórrer a batlles com a suplents. “Això fa anar molt malament”, ha admès.
En aquesta línia, ha apuntat que amb l’arribada de De Rosa “algunes d’aquestes substitucions es puguin quedar cobertes”, però no ha descartat noves mesures. “Estem estudiant i valorant la possibilitat potser d’incorporar algun magistrat substitut”, ha indicat, amb l’objectiu de garantir la composició dels tribunals i “poder treure més judicis”.
“Estem estudiant la possibilitat d’incorporar algun magistrat substitut per poder treure més judicis” – Josep Maria Rossell
El president també ha posat de manifest que el sistema judicial es troba en una situació dinàmica marcada per la manca de professionals i els relleus. “Hi ha jubilacions, haurem de veure com cobrim les jubilacions”, ha explicat, tot afegint que encara s’ha d’analitzar com substituir, per exemple, una plaça a la sala penal del Tribunal Superior.
Per donar resposta a aquesta situació, Rossell ha defensat la creació d’una bossa de magistrats substituts, una fórmula implementada per primera vegada el 2025, tot destacant que permet disposar de professionals per reforçar els tribunals quan sigui necessari. L’any passat, d’entre tres o quatre candidats, se’n van seleccionar dos, i enguany s’està a l’espera de conèixer quants aspirants s’hi presenten abans de definir les places.
Segons ha explicat, aquesta bossa “enriqueix el planter” i facilita cobrir necessitats puntuals amb més celeritat. “Els magistrats que siguin necessaris es poden anar cobrint mitjançant aquesta bossa”, ha afirmat.
Concurs obert per a nous fiscals i batlles de reforç
Paral·lelament, el Consell Superior de la Justícia manté oberts concursos per ampliar la plantilla amb nous professionals. Rossell ha detallat que es troben en fase inicial els processos per incorporar batlles i fiscals adjunts de reforç. Aquests concursos han de seguir els terminis i proves establerts per la llei, amb la previsió d’arribar a cobrir “tres places de batlles i tres places de fiscals”. L’objectiu és reforçar el sistema judicial i reduir la càrrega de feina en un context de manca d’efectius.