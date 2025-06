Aparador de nous videojocs

Resum de tot el que ha deixat el State of Play, Summer Game Fest i Xbox Showcase amb estrenes de renom

Emoció, combats llegendaris i terror és el que ha brindat l'anunci d'entregues com 'Resident Evil Requiem', 'Nioh 3', 'ILL' o 'Call of Duty: Black Ops 7'

2026, quin any ens espera de grans llançaments i estrenes mundials per als amants de l’entreteniment digital i videojocs en general. Val a dir que enguany també comencen a sortir molts títols destacats, sabent, no obstant això, que un dels més importants com és l’esperadíssim GTA 6 s’ha vist endarrerit finalment per Rockstar i ha estat anunciat definitivament pel 26 de maig de l’any vinent. A propòsit d’això, hem tingut un cap de setmana pletòric i plegat de nous anuncis entre el State of Play, Summer Game Fest i el Xbox Showcase amb noms tan sonats que s’han revelat com el nou ‘Resident Evil Requiem’ (9), ‘Nioh 3’, ‘ILL’, ‘Morta Shell II’, ‘High On Life 2 o un espectacular i sensacional ‘Call of Duty: Black Ops 7’ que jugarem enguany.

Una primera onada al State of Play

Comencem per ordre cronològic i, per tant, amb el State of Play, que va tenir lloc dimecres passat i en una sessió de nit on ens van regalar l’anunci d’alguns dels títols que no sabíem si tindrien una continuació aviat, com és el cas de ‘Nioh 3’, ‘Silent Hill F’ o ‘Metal Gear Delta’, però també amb un gran sabor de boca i entrada d’aire fresc pel descobriment de jocs completament nous, venidors i rupturistes com per exemple ‘Marvel Tokon: Fighting’ o un trepidant i sorprenent videojoc d’acció de James Bond de la mà dels creadors de ‘Hitman’ amb el nom ‘007 Fisrt Light’.

Una graella excitant a la que també es va afegir l’anunci de ‘Pragmata’ per al 2026, un projecte de Capcom que també es va endarrerir i que sembla que per fi arribarà l’any vinent per a PS5, Xbox Series X-S i PC, el qual introdueix la història d’un astronauta i una nena.

El nou tràiler per l’anunci oficial de ‘Nioh 3’, un dels videojocs de rol d’acció més desafiants i gratificants que existeix.

El tràiler de presentació que ha creat Capcom per introduir la seva nova història de ciència-ficció.

Altres anuncis destacats d’aquest primer dels tres esdeveniments ‘gamers’ que han copsat la mirada de milions de jugadors aquest cap de setmana, han estat ‘Ninja Gaiden: Ragebound’, que sortirà el pròxim 31 de juliol d’aquest 2025, com també la data de llançament assignada per a una altra IP molt esperada com és ‘Ghost of Yotei’, el qual veurà la llum també enguany, però el dia 2 d’octubre, i amb la promesa que el mes vinent tindrà un tràiler amb detall. També ha estat positiu saber que la saga metroidvania ‘Bloodstaint’ tindrà una continuació amb el nom ‘The Scarlet Engagement’, i serà exclusiu per a Microsoft.

El clímax del Summer Game Fest

Si ja veníem preparats d’un dimecres apassionant, encara ho va ser més el divendres amb un Summer Game Fest que va estar a l’altura dels fans (tot i també anunciar entremig un gran nombre de títols ‘indie’ i alguns sense gaire pes o interès), reservant, això sí, i com a últim anunci i bomba del dia la novena entrega de ‘Resident Evil Requiem’. La millor part és que Capcom li ha donat data d’estrena fixant-lo pel 27 de febrer de 2026, amb un primer tràiler on hem tornat a veure a Leon Kennedy i una sala de tortures que apunta aterridora. Apassionant, i no esperat en el seu cas ha sigut conèixer, com a primer plat de la nit l’anunci de la continuació de ‘Mortal Shell (II)’, retornant amb magnificiència amb una seqüència que ha entusiasmat a tots els amants del gènere ‘soulslike’ amb combats i espais molt més fluïts i fixat per al 2026.

Per altra banda, i amb més de 60 companyies fent acte de presència, es van anunciar també el nou DLC de ‘Lies of P: Overture’, un nou tràiler de ‘Death Stranding 2: On the Beach’ i a on el seu creador, Hideo Kojima ha desvelat que la seva narrativa tindrà molta presència cinematogràfica i un apartat visual especialment cuidat en un títol que recordem, surt aquest 26 de juny. Altres anuncis rellevants han estat ‘Atomic Hearts 2’, sense data encara i per a totes les plataformes, ‘Onimusha: Ways of the Sword’ per a tots els programaris i amb data el 2026, ‘Jurassic World Evolution 3’, un nou tràiler de ‘Mafia: The Old Country’ i un nou i esgarrifós joc de por que promet anomenat ‘ILL’.

Sensació d’intranquil·litat i molta angoixa en el que apunta a ser una gran història és el que ha deixat el tràiler d’anunci de ‘Resident Evil Requiem’.

Més creació, diversió i innovació que mai en el primer tràiler de gameplay de ‘Jurassic World Evolution 3’.

Més ‘hardware’ pesat al Xbox Showcase

En darrer lloc, i no menys destacable, el passat diumenge 8 de juny, Microsoft ens delitava amb un nou Xbox Showcase amb la presentació primer de tot de dues noves consoles portàtils amb l’aliança d’Asus per conformar la ROG Xbox Ally i una encara més potent ROG Xbox Ally X. Quant a la cartellera de jocs, ha destacat el nou, impressionant i futurista ‘Call of Duty: Black Ops 7’, inspirat en la Guerra de Corea i amb un armament totalment renovat que recorda al del segon joc de la sèrie. No sabem si veurà la llum a l’octubre o al novembre d’enguany. Altres llançaments importants han estat ‘The Outer Worlds 2’ sortint aquest octubre per a PS5, Xbox Series X-S i PC, com també ‘High On Life 2’, ‘Super Meat Boy 3’, ‘Ninja Gaiden 4’ o ‘Resonance: A Plague Tale Legacy’, aquest últim en 2026.

Un impressionant i certament futurista univers és el que ha presentat Activision amb l’anunci de ‘Call of Duty: Black Ops 7’.