Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una de les ciutadanes llegint els primers noms de la llista. | El Periòdic / A.O.G.
Arnau Ojeda Garcia
Símbol de la memòria a la capital

Quatre dossiers amb 19.000 noms dels infants assassinats a Gaza es llegiran durant tot el dia al centre de la capital

L'acte simbòlic l'ha convocat un grup de ciutadans del país sense cap afiliació política ni institucional: “Llegir els seus noms és donar-los veu i dignitat”

Quatre dossiers amb 19.000 noms dels nens i nenes assassinats a Gaza, recomptats fins al juliol del 2025, han esdevingut aquest dimecres el símbol del silenci i la memòria a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. L’espai s’ha convertit en un lloc de record, ja que des de les 10.00 hores un grup de ciutadans i ciutadanes del país, sense cap afiliació política ni institucional, ha iniciat la lectura de totes les víctimes en una acció que s’allargarà fins a les 20.30 hores. Es tracta d’un acte pacífic, simbòlic i autogestionat, amb la voluntat de donar veu a les víctimes i fer visible la tragèdia humanitària que pateix la població palestina.

Abans de tot, però, l’acte ha començat amb la lectura d’un manifest que condemna “el genocidi a Gaza” i denuncia “el silenci internacional”. El text reclama que “s’aturi la violència”, “s’apliqui el dret internacional” i “que tota l’ajuda humanitària bloquejada arribi a Gaza”. També apel·la a la responsabilitat col·lectiva afirmant que “recordar és resistir” i que “llegir els seus noms és donar-los veu i dignitat”. El manifest conclou amb una crida a “una pau veritable i efectiva per a Palestina” i a la “consciència d’una societat sovint individualista i silenciosa”.

Els quatre dossiers amb els 19.000 noms dels infants assassinats. | El Periòdic / A.O.G.

A continuació, s’ha procedit a la lectura, dividint-se per torns les tres persones organitzadores, les quals s’han anat rellevant aproximadament cada deu minuts. La intenció és fer-ho de manera continuada, sense interrupcions, fins gairebé les 21.00 hores. Al llarg del dia, una cinquantena de persones inscrites, segons apunten des del grup, s’anirà acostant a la plaça per llegir alguns noms. Tot i això, segons han assenyalat, la previsió és que acabin llegint una setantena de persones en total, atès que hi ha gent que, sense inscriure-s’hi, ha donat la seva paraula que s’hi passarà al llarg del dia.

En aquest sentit, des de l’organització han recalcat que “no és qüestió de quanta gent vingui, sinó del fet de no oblidar”, i han afegit que “en aquest país costa molt mobilitzar-se, i qualsevol convocatòria així ja és un èxit”. Com s’ha esmentat, els participants utilitzen quatre dossiers amb els noms de prop de 19.000 infants morts fins al juliol, llegits en ordre cronològic d’edat, de 0 a 17 anys. Tot i saber que serà impossible acabar la llista, el col·lectiu considera que “si n’arribem a llegir 8.000, ja serà un èxit”. L’objectiu, diuen, és aturar per unes hores “l’allau d’informacions fredes” i “convertir les xifres en noms”, tal com expressa el manifest.

Des del grup saben que serà imposible llegir tots els noms, tot i que esperen poder arribar entre els 5.000 i els 8.000, aproximadament

Durant el matí, alguns vianants s’han aturat a observar la lectura, tot i que no tothom ha entès la naturalesa de l’acte. Quan un dels organitzadors ha ofert a un home la possibilitat de llegir alguns noms, aquest ha respost: “No, això és política”. Davant d’aquesta reacció, una de les participants ha replicat que “això no tenia res a veure amb la política” i posteriorment ha lamentat que “com a societat estem molt adormits i som molt egoistes”.

Un dels ciutadans prenenent relleu de la seva companya i continuant amb la lectura. | El Periòdic / A.O.G.

El col·lectiu, que ha optat per no donar nom ni portaveu oficial, insisteix que es tracta d’una acció ciutadana puntual, sense cap sigla ni estructura formal. “No hi ha cap representant, només persones que senten la necessitat de fer alguna cosa”, han explicat. La iniciativa s’inspira en actes similars celebrats a Madrid, Sant Cugat o Valladolid. Així doncs, la lectura continuarà durant tota la tarda i es preveu que finalitzi cap a les 20.30 hores, tancant una jornada de veu, memòria i resistència pacífica.

Comparteix
Notícies relacionades
El calendari solidari de GosSOS 2026, ‘(In)visibles’, dona visibilitat a dotze gossos del Centre de Protecció Caní
‘L’estalvi solidari’, primera acció de la nova col·laboració entre FEDA i UNICEF per defensar els drets dels infants
Ponce afirma que s’ha contactat amb l’argentina que venia a fer temporada, després del presumpte segrest

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Adjudicats per 36.898 euros els treballs per examinar l’edifici de la Comella que podria acollir l’ampliació de la presó
  • Societat, Successos
La capital interposa 63 sancions durant el mes i mig de campanya, 40 de les quals per no portar el cinturó
  • Parròquies, Societat
Encamp treu a concurs el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponible a la parròquia
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Encamp treu a concurs el projecte de senyalització de les places d’aparcament disponible a la parròquia
  • Parròquies, Societat
Andorra la Vella impulsa el Gim Jove, un projecte pioner per promoure hàbits saludables entre els joves de 12 a 15 anys
  • Cultura, Parròquies
Canillo recupera Cal Federico, el primer molí elèctric d’Andorra, i el transforma en un espai cultural i de producte local
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu