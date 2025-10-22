Quatre dossiers amb 19.000 noms dels infants assassinats a Gaza es llegiran durant tot el dia al centre de la capital

Quatre dossiers amb 19.000 noms dels nens i nenes assassinats a Gaza, recomptats fins al juliol del 2025, han esdevingut aquest dimecres el símbol del silenci i la memòria a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella. L’espai s’ha convertit en un lloc de record, ja que des de les 10.00 hores un grup de ciutadans i ciutadanes del país, sense cap afiliació política ni institucional, ha iniciat la lectura de totes les víctimes en una acció que s’allargarà fins a les 20.30 hores. Es tracta d’un acte pacífic, simbòlic i autogestionat, amb la voluntat de donar veu a les víctimes i fer visible la tragèdia humanitària que pateix la població palestina.
Abans de tot, però, l’acte ha començat amb la lectura d’un manifest que condemna “el genocidi a Gaza” i denuncia “el silenci internacional”. El text reclama que “s’aturi la violència”, “s’apliqui el dret internacional” i “que tota l’ajuda humanitària bloquejada arribi a Gaza”. També apel·la a la responsabilitat col·lectiva afirmant que “recordar és resistir” i que “llegir els seus noms és donar-los veu i dignitat”. El manifest conclou amb una crida a “una pau veritable i efectiva per a Palestina” i a la “consciència d’una societat sovint individualista i silenciosa”.
A continuació, s’ha procedit a la lectura, dividint-se per torns les tres persones organitzadores, les quals s’han anat rellevant aproximadament cada deu minuts. La intenció és fer-ho de manera continuada, sense interrupcions, fins gairebé les 21.00 hores. Al llarg del dia, una cinquantena de persones inscrites, segons apunten des del grup, s’anirà acostant a la plaça per llegir alguns noms. Tot i això, segons han assenyalat, la previsió és que acabin llegint una setantena de persones en total, atès que hi ha gent que, sense inscriure-s’hi, ha donat la seva paraula que s’hi passarà al llarg del dia.
En aquest sentit, des de l’organització han recalcat que “no és qüestió de quanta gent vingui, sinó del fet de no oblidar”, i han afegit que “en aquest país costa molt mobilitzar-se, i qualsevol convocatòria així ja és un èxit”. Com s’ha esmentat, els participants utilitzen quatre dossiers amb els noms de prop de 19.000 infants morts fins al juliol, llegits en ordre cronològic d’edat, de 0 a 17 anys. Tot i saber que serà impossible acabar la llista, el col·lectiu considera que “si n’arribem a llegir 8.000, ja serà un èxit”. L’objectiu, diuen, és aturar per unes hores “l’allau d’informacions fredes” i “convertir les xifres en noms”, tal com expressa el manifest.
Des del grup saben que serà imposible llegir tots els noms, tot i que esperen poder arribar entre els 5.000 i els 8.000, aproximadament
Durant el matí, alguns vianants s’han aturat a observar la lectura, tot i que no tothom ha entès la naturalesa de l’acte. Quan un dels organitzadors ha ofert a un home la possibilitat de llegir alguns noms, aquest ha respost: “No, això és política”. Davant d’aquesta reacció, una de les participants ha replicat que “això no tenia res a veure amb la política” i posteriorment ha lamentat que “com a societat estem molt adormits i som molt egoistes”.
El col·lectiu, que ha optat per no donar nom ni portaveu oficial, insisteix que es tracta d’una acció ciutadana puntual, sense cap sigla ni estructura formal. “No hi ha cap representant, només persones que senten la necessitat de fer alguna cosa”, han explicat. La iniciativa s’inspira en actes similars celebrats a Madrid, Sant Cugat o Valladolid. Així doncs, la lectura continuarà durant tota la tarda i es preveu que finalitzi cap a les 20.30 hores, tancant una jornada de veu, memòria i resistència pacífica.