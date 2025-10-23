Prudència i cautela entre les entitats de dones davant la reunió de l’Executiu amb la Santa Seu sobre l’avortament

La presidenta de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, ha expressat prudència després de la reunió que el Govern ha mantingut a Roma amb la Santa Seu per abordar la possible despenalització de l’avortament. “Pel que he pogut llegir en el comunicat del Govern, no hi ha grans novetats respecte al que s’ha anat comunicant fins ara”, ha remarcat Pallarés en declaracions a EL PERIÒDIC.
El comunicat oficial reafirma “el compromís de treballar en la redacció d’una proposta legislativa durant els propers mesos”, però, així i tot, Pallarés ha insistit que no farà valoracions concretes fins que pugui conèixer el text definitiu. A més, ha recordat les recomanacions dels organismes internacionals i del Consell d’Europa, les quals despanalitzen l’avortament i garanteixen la protecció de la salut sexual i reproductiva de les dones. “Des de l’Institut animem el Govern i les institucions públiques a donar la millor resposta possible a aquestes recomanacions, ja que és el mandat que tenim”, ha afirmat.
“Des de l’Institut animem el Govern i les institucions públiques a donar la millor resposta possible a aquestes recomanacions, ja que és el mandat que tenim” – Judith Pallarés
En referència a la dimensió jurídica del debat, Pallarés ha remarcat que la Constitució andorrana protegeix la vida en totes les seves fases, fet que converteix el procés en “una qüestió jurídicament complexa que requereix una arquitectura legal acurada”. Altrament, ha subratllat que qualsevol avenç “ha d’anar acompanyat d’una regulació clara” i que el fonament del canvi ha de ser la garantia de la salut de les dones. “Hem d’entendre que es tracta també d’una qüestió de salut de les dones, que ha d’estar garantida. Aquest ha de ser el fonament del canvi”, ha ponderat.
“Tots els homes estan parlant del nostre cos, del nostre dret, per nosaltres i sense nosaltres” – Vanessa Mendoza
D’altra banda, la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha lamentat que “tots els homes estan parlant del nostre cos, del nostre dret, per nosaltres i sense nosaltres”, apuntant a una reunió sense cap tipus de visió femenina. En aquest mateix punt, Mendoza ha destacat que durant la Fira d’Andorra la Vella, Stop Violències tindrà un espai on recolliran dades de les dones que es vulguin apropar. Finalment, des de l’Associació de les Dones d’Andorra (ADA), la presidenta Mònica Codina ha adoptat una postura igualment prudent: “La despenalització encara no està ni entrada. Ara tampoc podem dir res, perquè només hi ha hagut una reunió, només hi ha una foto i ja està”, ha conclòs.