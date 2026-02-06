Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Factors com l’orientació, el pendent o el tipus de terreny poden fer que un indret concret sigui molt més vulnerable. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Seguretat a l’alta muntanya

Protecció Civil insisteix que el risc zero “no existeix” en activitats d’alta muntanya i amb presència de neu

El cap de planificació i emergències, Eduard Vergara, subratlla que els dominis esquiables ofereixen més garanties quan el perill augmenta

El risc d’allaus a la muntanya és una realitat permanent i, tal com adverteixen els serveis d’emergències, el perill zero no existeix, especialment fora dels dominis esquiables. “A l’alta muntanya el risc zero no existeix i hem de ser conscients de com anem, com ho fem i amb qui anem”, alerta el cap de planificació i emergències, Eduard Vergara, en declaracions a EL PERIÒDIC.

En aquest sentit, Verga explica que el nivell de perill es determina diàriament en coordinació amb el Servei Meteorològic Nacional, el qual elabora el Butlletí de Perill d’Allaus. “Cada dia estem en comunicació amb el Servei Meteorològic Nacional, que és qui determina amb quin nivell de perill ens trobem”, assenyala. Actualment, el país es troba en nivell 2 de perill, després d’haver registrat nivells superiors els darrers dies.

“A l’alta muntanya el risc zero no existeix i hem de ser conscients de com anem, com ho fem i amb qui anem” – Eduard Vergara

Quan el perill és molt elevat, la recomanació és clara: “Sempre recomanem que, si el risc és molt elevat, es vagi dins del domini esquiable”, afirma Vergara. Segons detalla, aquestes zones compten amb “professionals que s’encarreguen de realitzar tota mena de tasques en aquells punts complicats i els desencadenaments necessaris perquè l’esquí alpí sigui un esport segur”.

Aquest missatge pren encara més importància en un context en què cada vegada hi ha més persones a la muntanya, sovint fora pista. “Ens trobem que hi ha molta gent que se’n va a la muntanya i que potser no llegeix prou el butlletí o no té la formació suficient”, adverteix. En aquest sentit, apunta que les xarxes socials poden donar una falsa sensació de facilitat: “Veiem esquí fora de dominis com una cosa fàcil, i de fàcil no ho ha sigut mai”.

“En els dominis esquiables hi ha professionals que s’encarreguen de realitzar tasques necessàries perquè l’esquí alpí sigui un esport segur” – Eduard Vergara

Pel que fa al moment en què comença realment el perill, Vergara recorda que no depèn exclusivament del nivell indicat. “Des que comença a nevar, el perill d’allau és existent”, afirma, i afegeix que el nivell “determina un risc global, però després s’ha d’analitzar punt per punt”. Factors com l’orientació, el pendent o el tipus de terreny poden fer que un indret concret sigui molt més vulnerable.

De fet, el responsable d’emergències recorda que “aquest any vam tenir un accident en un nivell dos”, fet que demostra que un perill moderat no elimina la possibilitat d’incidents. “Aquí és molt important l’experiència de la persona que hi va; si no ho té clar, millor no anar-hi, perquè la muntanya continuarà allà”, insisteix.

“Aquí és molt important l’experiència de la persona que hi va; si no ho té clar, millor no anar-hi, perquè la muntanya continuarà allà” – Eduard Vergara

Finalment, Vergara subratlla la importància de la formació i del material de seguretat. “És fonamental llegir el butlletí de perill d’allaus per saber on posar el material necessari, com el DVA, la pala i la sonda”, explica, recordant també que “anar-hi sempre en grup pot salvar vides”. Paral·lelament, des dels serveis d’emergències es continuen impulsant formacions a les escoles i campanyes de seguretat hivernal per reforçar la cultura de la prevenció a la muntanya.

Andorra es manté en nivell 3 de perill d’allaus amb l’activació d’un avís groc per vent i neu per a aquest vespre

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Evacuen l’edifici administratiu de Govern després de detectar-se una fuita de gas al sistema de climatització
L’AEAT alerta que si el bloqueig viari de la RN20 s’allarga fins al març podria arribar a suposar “un autèntic drama”
Un home intenta atropellar dos policies després de circular en sentit contrari a l’exterior d’una escola d’Encamp

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Successos
Detingut un jove de 26 anys per una agressió sexual a una turista en un local d’oci nocturn del Pas de la Casa
  • Societat, Successos
Andorra Turisme recorda que el Principat continua accessible malgrat les incidències als accessos francesos
  • Educació, Societat
Cinc dies de convivència i aprenentatge marquen l’inici del nou intercanvi escolar entre centres d’Andorra i Eivissa
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
La Massana imposa 33 sancions per circular sense equipaments especials durant les primeres setmanes de l’any
  • Parròquies
‘A cada pas’ dona el tret de sortida a una 68a Temporada de Teatre que decideix abaixar el teló amb ‘Malditas plumas’
  • Parròquies, Societat
Encamp gaudirà una nova residència per a la gent gran amb 120 places residencials i 30 de centre de dia
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu