Andorra es manté en nivell 3 de perill d’allaus amb l’activació d’un avís groc per vent i neu per a aquest vespre

El darrer butlletí confirma una estabilitat limitada del mantell nival a tot el territori, amb una cota de neu que baixarà fins als 1.200 metres

El Servei Meteorològic ha tornat a activar un avís groc per vent i neu davant el canvi de temps previst per a aquest vespre, coincidint amb l’arribada d’una massa d’aire fred associada a un front fred. L’episodi provocarà precipitacions intenses, una davallada sobtada de la cota de neu i un lleuger augment de les ràfegues de vent, un escenari que reforça el context d’inestabilitat ja present a la muntanya.

La combinació de precipitacions intenses, vent i una baixada sobtada de la cota de neu fins als 1.200 metres reforça la inestabilitat del mantell nival i manté Andorra en fase 3 de perill d’allaus

Aquestes condicions meteorològiques tenen una incidència directa en l’estat del mantell nival. Segons han confirmat fons oficials a EL PERIÒDIC i en la línia del darrer Butlletí del perill d’allaus del Principat, elaborat l’1 de febrer a la tarda i vigent fins al 2 de febrer, el país continua en fase 3 de perill d’allaus. El nivell, considerat notable, es manté sense canvis i confirma que el mantell de neu presenta una estabilitat limitada a tot el territori.

Uns esquiadors ignoren el tancament d’Arinsal i accedeixen a una zona senyalitzada amb risc imminent d’allau

Llegir

Tanmateix, la jornada de la Candelera ha estat marcada per precipitacions provocades inicialment pel pas d’un front càlid. Al llarg del dia, la cota de neu s’ha mantingut elevada, però a partir del vespre s’espera un canvi brusc de la situació meteorològica. Amb l’entrada del front fred, la cota de neu baixarà ràpidament fins als 1.200 metres i, de manera puntual, es podran registrar episodis de pluja i neu d’intensitat destacable.

Mapa del perill d’allaus al Principat. | Serve Meteorològic
Formació en rescats d’allaus amb la Policia francesa

En aquest context de risc notable, la Policia ha participat recentment en un simulacre d’allau de grans dimensions a Les Angles, convidada per la Policia Nacional francesa. L’exercici ha permès reforçar la formació i la coordinació operativa en escenaris d’emergència vinculats a allaus, així com posar en pràctica els protocols d’actuació en situacions de gran complexitat.

Des del cos policial es recorda la importància de la prevenció a la muntanya durant l’hivern i es fa una crida a extremar les precaucions. En aquest sentit, es recomana portar sempre el material de seguretat adequat, com el DVA, la pala i la sonda, consultar el perill d’allaus i la previsió meteorològica abans de qualsevol sortida i evitar les activitats a la muntanya quan el risc sigui elevat.

