Activada una prealerta per fort vent que es preveu que es pugui produir durant la matinada d’aquest diumenge dia 29

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès un avís taronja per un episodi de fort vent que es preveu que es pugui produir durant la matinada d’aquest diumenge dia 29. Així, entre les 03.00 i les 12.00 hores de diumenge és quan es preveu que es puguin registrar les ratxes de vent més fortes. A més, el fenomen previst per aquest dia també anirà acompanyat de neu a totes les cotes.
Així, tal com es recull a l’avís del Servei Meteorològic, després de l’episodi de vent de nord que s’acabarà aquesta tarda, el pas d’un altre front demà dissabte al migdia farà augmentar el vent durant la matinada i matí de diumenge, dia de Rams, arreu del país. El front també portarà nevades al nord del país, però que durant la matinada de diumenge es poden generalitzar, amb un ambient plenament hivernal que farà que la neu afecti totes les cotes i la sensació de fred sigui notable.
Es preveuen ràfegues de fins a 95 km/h als fons de vall durant la vigència de l’avís taronja, mentre que als cims es poden superar àmpliament els 130 km/h. Quant als gruixos, s’esperen fins a 30 centímetres als cims de l’extrem nord, entre 15 i 20 a 2.000 metres i al voltant de 10 centímetres a 1.500. Per sota, i al centre i sud, poden acumular-se al voltant de tres centímetres la nit de dissabte a diumenge.
Davant del fenomen de fort vent, Protecció Civil recomana retirar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l’efecte del vent, tancar les finestres i portes de casa, limitar els desplaçaments a peu o amb vehicles i extremar la precaució al volant, així com limitar les sortides dels col·lectius vulnerables. A més, es fa un especial èmfasi en la precaució que cal adoptar si es fan activitats a l’exterior, sobretot tenint en compte que serà un dia festiu en el qual la gent opta per sortir a la muntanya.
Pel que fa a l’acumulació de neu prevista, sobretot al nord del país, també recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments sempre que es pugui i consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials.