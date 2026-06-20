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Meteo

Protecció Civil activa una prealerta per altes temperatures al Principat des d’aquest diumenge i fins dimarts

Les temperatures estaran dins dels llindars d'onada de calor amb màximes que poden arribar o superar els 32 graus per sota dels 1.100 metres

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic hagi emès aquest dissabte un avís taronja per altes temperatures a partir de demà diumenge i fins dimarts. Segons indica el butlletí meteorològic, la calor d’aquest dissabte es veurà encara més incrementada demà diumenge, arribant al seu màxim entre demà i dilluns. Dimarts es preveu que encara es mantingui en valors extremadament alts i de cara al dimecres, Sant Joan, pot baixar algun grau, descens afavorit pels possibles ruixats de tarda. La normalització de temperatures podria arribar d’aquí a una setmana, el proper cap de setmana.

Entre diumenge i dimarts, les temperatures estaran dins dels llindars d’onada de calor al centre i sud, amb màximes que poden arribar o superar els 32 graus per sota dels 1.100 metres. Al nord, la calor serà més moderada i no es preveu arribar a valors d’onada de calor a Ransol, amb màximes de 26 graus.

Protecció Civil recomana limitar les sortides i les activitats físiques durant les hores de més calor així com reduir les activitats intenses. Cal hidratar-se sovint, utilitzar roba lleugera i protegir-se el cap, sobretot en cas de fer exercici o de sortir al carrer i freqüentar llocs climatitzats.

De cara al dimecres, Sant Joan, pot baixar algun grau, descens afavorit pels possibles ruixats de tarda

Es recomana tancar finestres i persianes exposades al sol i obrir-les durant la nit, a més d’utilitzar sistemes de climatització per refrescar els espais. També és important romandre a les zones més fresques de la casa i preparar menjars lleugers. Pel que fa als nadons i infants, es recomana hidratar-los sovint, no exposar-los al sol durant un llarg període de temps, usar roba lleugera i portar el cap protegit.

També cal recordar que s’ha d’estar pendent de les persones grans o malaltes que viuen soles, visitar- os un cop al dia i ajudar-los a seguir aquests consells. En aquest sentit, el departament de Protecció Civil, en col·laboració amb el ministeri d’Afers Socials, ha traslladat consells d’autoprotecció específics a tots els centres de dia, llars de jubilats, centre sociosanitaris i altres entitats per vetllar per una atenció adaptada d’aquests col·lectius.

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