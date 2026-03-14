Protecció Civil activa la prealerta per ventades amb ratxes de fins a 140 km/h als cims i neu prevista

El vent s’intensificarà diumenge al matí amb temperatures a la baixa i possibles nevades, mentre es recomana limitar desplaçaments

El departament de Protecció Civil ha activat una prealerta del pla per fenòmens meteorològics violents arran de l’avís taronja emès pel Servei Meteorològic Nacional per fortes ventades previstes per a diumenge.

Segons les previsions, el pas d’una pertorbació farà augmentar la intensitat del vent al llarg de la jornada, amb el moment més intens previst durant el matí. Les ratxes podrien assolir els 100 quilòmetres per hora en zones de fons de vall, especialment en aquelles orientades de sud a nord, mentre que a les zones més elevades es podrien superar els 140 quilòmetres per hora.

Durant la nit de dissabte a diumenge també es preveu un episodi de neu associat al vent del nord, que podria afectar de manera puntual tot el territori. A aquesta situació s’hi afegirà una baixada destacada de les temperatures al llarg del dia.

El vent també accentuarà la sensació de fred i pot reduir la visibilitat en algunes zones de muntanya, especialment a les parròquies altes, on la neu recent pot dificultar la circulació. A partir dels 2.000 metres es podrien acumular fins a 20 centímetres de neu nova.

Davant aquesta situació, Protecció Civil ha difós diverses recomanacions de seguretat. Entre les principals, retirar dels balcons o terrasses qualsevol objecte susceptible de ser desplaçat pel vent i assegurar portes i finestres dels habitatges.

També es recomana reduir al mínim els desplaçaments, tant a peu com amb vehicle, i conduir amb especial prudència. Les autoritats aconsellen, a més, evitar que col·lectius vulnerables surtin durant l’episodi.

Finalment, es posa un èmfasi especial en la precaució a l’hora de realitzar activitats a l’exterior. El fet que l’episodi coincideixi amb diumenge, un dia habitualment dedicat a sortides a la muntanya, fa que es recomani extremar la prudència en espais naturals i zones d’alta muntanya.

