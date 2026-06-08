El cos policial va intervenir 4.248 grams d’estupefaents durant l’any 2025, la xifra més baixa dels darrers deu anys

La Policia va intervenir durant el 2025 un total de 4.248 grams d’estupefaents, una disminució del 30,7% respecte als 6.126 grams decomissats l’any anterior i que consolida la tendència a la baixa registrada durant l’última dècada. Segons les dades policials tractades per Estadística, la quantitat intervinguda l’any passat és un 86,9% inferior a la registrada el 2016, quan es van decomissar més de 32.300 grams de droga al Principat.
Les dades situen el volum d’estupefaents intervinguts clarament per sota tant de la mitjana dels darrers deu anys, fixada en 11.589 grams, com de la dels últims cinc exercicis, que se situa en 6.875 grams. Pel que fa a la tipologia de substàncies, l’haixix continua sent la droga més intervinguda al país amb 1.749 grams, el 41,2% del total. La segueix de prop la marihuana, amb 1.637 grams i un pes del 38,5% sobre el conjunt de decomisos. Més lluny apareix la cocaïna, amb gairebé 698 grams, mentre que la resta d’estupefaents sumen prop de 164 grams.
L’anàlisi per punts d’intervenció mostra que la major part de les confiscacions es van produir a la frontera hispanoandorrana, la qual concentra el 40,2% del total. L’interior del país representa un 39,2% dels decomisos, mentre que el 20,5% restant es va registrar a la frontera francoandorrana. Paral·lelament, es van efectuar 711 controls amb intervenció de cànnabis i derivats, una xifra superior a la de l’any anterior, amb un increment de l’1,4%. La gran majoria d’aquestes actuacions, concretament el 79%, es van practicar a persones no residents.
La disminució dels estupefaents intervinguts també ha anat acompanyada d’una reducció significativa del nombre de detencions. Durant el 2025 es van practicar 189 arrestos relacionats amb drogues, un 37% menys que els 300 registrats el 2024. Del total, 123 corresponen a persones no residents, que representen el 65,1% dels detinguts. Els residents estrangers van sumar 47 detencions, mentre que les persones de nacionalitat andorrana van representar 19 casos.
Menys infraccions, però més delictes contra el patrimoni
Les dades d’Estadística també reflecteixen una lleugera disminució de l’activitat delictiva registrada al país. Durant el 2025 es van comptabilitzar 4.009 infraccions, un 2,5% menys que les 4.110 denunciades l’any anterior. Del total d’infraccions registrades, 2.850 ja han estat resoltes mitjançant el corresponent procediment sancionador, mentre que 1.159 continuen pendents de resolució. Per tipologia, es van denunciar 2.255 delictes i 1.754 contravencions penals, fet que representa una disminució del 3,6% i del 0,9%, respectivament.
Les agressions també van experimentar una lleugera reducció. Durant el 2025 se’n van registrar 328, un 4,1% menys que l’any anterior. Més de la meitat, concretament 208, corresponen a lesions i maltractaments físics intencionats fora de l’àmbit domèstic. En canvi, les infraccions contra el patrimoni van seguir una evolució inversa. Les denúncies en aquest àmbit van augmentar un 2,6% fins a arribar a les 1.085. D’aquestes, 691 corresponen a furts, que continuen concentrant la major part dels delictes patrimonials denunciats al país.
Andorra la Vella continua concentrant la major part de les infraccions registrades, amb un 41,7% del total. La segueixen Escaldes-Engordany, amb un 9,9%, i la frontera hispanoandorrana, amb un 9,8%. Els increments més destacats es van registrar a Sant Julià de Lòria (+19,2%), la Massana (+12,2%) i Canillo (+11,1%), mentre que les disminucions més pronunciades es van produir a la frontera hispanoandorrana (-21,2%) i a Ordino (-19,4%).