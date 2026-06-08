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  • Les infraccions més habituals durant l'any passat van estar relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç anual de detencions

Les 779 detencions registrades al llarg del 2025 consoliden les alcoholèmies com el principal motiu d’arrest al país

Els arrestos per contraban van augmentar un 92,9% respecte al 2024, mentre més del 90% dels detinguts van acabar a disposició judicial

La policia va efectuar durant el 2025 un total de 779 detencions al Principat, una xifra que representa una disminució del 18,6% respecte de les 957 registrades l’any anterior. Del total de persones detingudes, 729 van passar a disposició judicial, mentre que 46 casos no ho van requerir i 4 detencions van estar relacionades amb procediments d’extradició. Les dades mostren una tendència descendent en el percentatge de detinguts que acaben a disposició judicial durant els darrers tres anys, tot i que aquesta proporció continua situant-se per sobre del 90%.

Pel que fa al perfil de les persones detingudes, el 29,4% tenien nacionalitat espanyola, el 22,5% eren andorranes i el 18,6% procedien del continent americà. Quant a la situació administrativa, el 39,3% eren residents no andorrans, el 38,6% no residents o fronterers i el 22,1% andorrans. La franja d’edat més representada és la compresa entre els 22 i els 39 anys, que concentra el 62,6% de les detencions. Per sexe, els homes representen el 85,6% del total.

Les detencions vinculades al contraban experimenten l’augment més significatiu de l’any, amb un increment del 92,9%

Les infraccions més habituals durant l’any passat van estar relacionades amb la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues i els refusos a sotmetre’s a les proves corresponents, amb 357 detencions. En segon lloc se situen les imputacions per estupefaents, amb 189 casos, seguides de les agressions físiques o psíquiques en l’àmbit domèstic, amb 59 detencions. Entre les diferents tipologies delictives, sobresurt l’increment de les detencions per contraban, que van augmentar un 92,9% respecte del 2024.

La Fiscalia retira l’acusació contra els dos policies i demana l’absolució pel cas de detenció il·legal i tracte degradant

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