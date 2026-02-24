Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els síndics i l'autor del cartell, aquest migdia al vestíbul del Consell General. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Recordant fites

El Consell General organitza una conferència acadèmica i una d’història política per l’aniversari de la Constitució

El cartell d'enguany, obra de l'escaldenc Xavier Casals, mostra la silueta del Principat amb tons verds sobre un fons gris de muntanyes del Pirineu

Aprofitant que enguany l’aniversari de la Constitució cau en dissabte −el 33è−, el Consell General ha presentat diferents actes que es duran a terme al llarg de sis dies. Entre ells, dues conferències per apropar encara més el procés constitucional a la ciutadania. En aquest sentit, i segons ha comentat el síndic general, Carles Ensenyat, en actes precedents es van reunir diferents membres parlamentaris per avaluar els esdeveniments fets, i tot i ser acabar sent positiva, “trobàvem a faltar aquest incís sobre el coneixement i el record d’aquest procés”.

Així, el dimarts 10 de març, a les 19.00 hores al vestíbul del Consell General, tindrà lloc la conferència ‘Perspectives del Dret Constitucional en el segle XXI’ que anirà a càrrec del catedràtic en Dret Constitucional per la Universitat de Barcelona, Enric Fossas, per aprofundir en aquest vessant més acadèmic. Quant a l’històric, el dia 12 a la mateixa hora i lloc, es farà una taula rodona sota el títol ‘Les primeres passes del Procés Constituent (1989-1992)’ en la qual participaran Ton Cerqueda, Josep Dallerès, Albert Gelabert, Jordi Mas i Vicenç Mateu.

Xavier Casals explicant el cartell commemoratiu. | Marvin Arquíñigo

D’altra banda, les portes obertes de la Casa de la Vall i del Consell General s’allargaran durant el dia 13 i 14 (de 16.00 a 20.00 hores) fins al 15, diumenge (de 10.00 a 14.00 hores). Divendres, de 17.30 a 19.30 hores, també es faran els tallers infantils; i de cara a dissabte, els actes institucionals s’han traslladat al matí, mentre que a la tarda es podrà gaudir d’una actuació dels castellers d’Andorra la Vella juntament amb els de Sitges. L’endemà al matí, es comptarà amb una sessió de la Grossband i el tradicional ball de sardanes. En darrer lloc, cal esmentar que tant divendres com dissabte la Casa de la Vall i l’hemicicle estaran il·luminats de tricolor de 19.00 a 22.00 hores.

A l’acte d’avui també s’ha presentat el cartell commemoratiu d’aquest 33è aniversari, fet per l’il·lustrador i dissenyador escaldenc Xavier Casals. Segons ha assenyalat, l’obra l’ha fet completament a mà, amb aquarel·la i llapis de grafit, representant la silueta del Principat amb tons verds sobre un fons gris de muntanyes del Pirineu. Per sobre, un escrit commemorant els 33 anys de la Constitució andorrana. Es tracta del quart cartell d’una sèrie que va començar ara fa quatre anys.

El cartell commemoratiu del 33è aniversari de la Constitució. | Marvin Arquíñigo
