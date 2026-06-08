El detingut amb un suposat matxet a Sant Julià portava un ganivet de caça amb una fulla de 27,5 centímetres

La Policia va detenir, diumenge a la tarda a Encamp, un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’arrest es va efectuar després que agredís la parella al domicili familiar. També diumenge, de matinada i a Sant Julià de Lòria, es va detenir un home de 56 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’arma. Va ser un veí de la localitat qui va alertar el cos d’ordre quan va veure l’home al carrer empunyant el que semblava un matxet.
Davant l’avís, els agents el van controlar de seguida i li van trobar un ganivet de caça major amb una fulla de 27,5 centímetres, una arma considerada de port prohibit. L’home, qui es trobava en un fort estat d’embriaguesa, va assegurar que havia tret el ganivet per fer-li unes fotografies, ja que el volia vendre a un caçador.
Pel que fa a delictes contra la salut pública, el Cos de Policia va detenir tres persones més la darrera setmana. A la frontera del riu Runer es va arrestar, dijous a la tarda, un home de 56 anys amb 0,43 grams d’heroïna i, la matinada de diumenge, una dona de 19 anys amb 0,5 grams de tusi. La mateixa matinada de diumenge, però al Pas de la Casa, va detenir un home de 42 anys en possessió d’1,2 grams de cocaïna. Tant ell com el conductor, un turista de 26 anys que va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa 1,79 i també va ser arrestat, van ser controlats perquè circulaven en un turisme sense l’enllumenat obligatori. El noi de 26 anys, a més, no tenia permís de conduir.
Els darrers dies, la Policia també va detenir, al Pas de la Casa, un altre turista de 39 anys com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la llibertat i la seguretat en el tràfic jurídic. L’home es trobava cridant a la via pública en estat d’embriaguesa i amb una actitud agressiva. Quan la patrulla el va anar a controlar, va reaccionar insultant i amenaçant els agents. A més, anava indocumentat i es va identificar amb una identitat falsa. Finalment, a la frontera franco-andorrana, un home no resident de 38 anys va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per incomplir una ordre d’expulsió.