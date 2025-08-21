Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  La frontera hispanoandorrana.
El Periòdic d'Andorra
Afluència de turismes

Prop de 400.000 vehicles han entrat al Principat durant el juliol, augmentant la xifra un 1,9% respecte l’any 2024

Els turismes espanyols han tingut una variació percentual positiva del 3,7% i, els provinents de França, la variació ha estat negativa en un 5,1%

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de juliol ha estat de 393.774, fet que suposa un increment respecte al mes de juliol de l’any anterior de l’1,9%. El total de turismes presenta un augment del 0,5% i el de vehicles pesants del 43,3%.

Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual positiva del 3,7% i, pels provinents de França, la variació ha estat negativa en un 5,1%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 22,8% per la frontera hispanoandorrana. Quant a la francoandorrana, la variació ha estat també positiva en un 271,6%. Aquest increment s’explica pel canvi de la metodologia en el càlcul dels vehicles pesants a partir de maig del 2025, segons detalla Estadística que ha fet públiques aquestes dades en base a les xifres de Mobilitat.

De gener a juliol del 2025, respecte al mateix període del 2024, s’ha produït un decrement de l’1,5% en el nombre total de vehicles, amb un increment de l’1,5% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 7,6% dels de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 4.285.198, fet que representa un increment del 0,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.250.596 vehicles. Aquells que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 109.714 unitats, un 3,9% més respecte al mateix període anterior, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana han disminuït un 5,3% (75.112 unitats  menys).

