Prop de 300 persones formen un gran llaç humà a Sant Julià de Lòria per visibilitzar la lluita contra el càncer

Prop de 300 persones han participat aquest dijous a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria en la creació d’un gran llaç humà blanc, mitjançant cartolines blanques col·locades de manera coordinada, per donar visibilitat a la lluita contra el càncer i traslladar un missatge de suport a les persones afectades i als seus familiars. La iniciativa, emmarcada dins l’Agenda Social AMIC, ha reunit uns 200 estudiants i infants, així com prop d’un centenar de ciutadans, treballadors comunals, usuaris de la Llar Laurèdia i professionals de la salut vinculats al primer curs de microbioma i immunoteràpia.
La cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, ha destacat la importància de normalitzar el debat sobre la malaltia, especialment entre els més joves. “Tots hem tingut algun familiar amb aquesta malaltia”, ha afirmat, tot defensant que “com més aviat comencem a parlar-ne amb els nens, millor”. En aquest sentit, ha remarcat que sovint els infants entren en contacte amb la paraula càncer quan afecta algú proper i ha reconegut que “la paraula càncer fa por”, motiu pel qual considera necessari “familiaritzar-nos-hi i veure que la ciència evoluciona”.
“Es tracta d’apropar a la població aquesta part més acadèmica que passa dintre de la sala Sergi Mas i fer-la arribar a la gent amb activitats més socials” – Sofia Cortesao
“La idea és visibilitzar aquesta malaltia i donar suport tant als qui la pateixen com als seus familiars”, ha apuntat Cortesao, qui també ha recordat que es tracta d’una realitat “tan comuna, per desgràcia, que ningú no està exempt que ens pugui tocar”. Segons ha explicat, la iniciativa també pretén apropar a la ciutadania els continguts científics i divulgatius vinculats a l’Agenda Social AMIC. “Es tracta d’apropar a la població aquesta part més acadèmica que passa dintre de la sala Sergi Mas i fer-la arribar a la gent amb activitats més socials”, ha assenyalat.
La cònsol ha insistit en la necessitat de combatre l’estigma associat al càncer i “perdre la por”, tot reivindicant la importància de transmetre “un missatge d’esperança” davant l’augment de persones que aconsegueixen superar la malaltia. La iniciativa s’ha celebrat per segon any consecutiu amb la voluntat de continuar reforçant la sensibilització social al voltant del càncer i donar visibilitat al suport comunitari i als avenços científics vinculats a la malaltia.r conscienciant la població que el càncer “no és el final de res”, tal com promou l’Agenda Social AMIC.