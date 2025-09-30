Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Projecte Vida considera preocupant l’increment detectat entre joves, especialment dones, i insta a impulsar mesures específiques i rigoroses per prevenir les addiccions. | Freepik
Alex Montero Carrer
Les dades suposen “un toc d’alerta clar”

Projecte Vida reclama “consum zero” d’alcohol en menors d’edat davant les dades de l’Enquesta Nacional de Salut

L’entitat assegura que les dades fetes públiques dilluns són "un toc d'alerta clar" i ha sol·licitat formar part del Grup de Treball del nou PNCD

Projecte Vida ha expressat la seva preocupació davant les dades de l’Enquesta Nacional de Salut, les quals evidencien un increment del consum d’alcohol entre joves d’entre 15 i 24 anys, especialment en el cas de les dones. Segons ha indicat la secretària executiva de l’entitat, Eva Tenorio, “qualsevol consum en menors de 18 anys és un risc per a la seva salut física, mental i desenvolupament, i el missatge ha de ser clar i inequívoc: consum zero en menors”.

Tenorio ha remarcat que aquesta tendència no sorprèn l’entitat, la qual fa un seguiment constant de les enquestes dels països veïns, tot recordant que les xifres actuals es comparen amb les del 2011 i mostren un augment sostingut en aquest segment d’edat. Per aquest motiu, ha defensat que “cal un treball específic i rigorós” per entendre què hi ha darrere d’aquestes dades i com actuar de manera efectiva, especialment en l’àmbit de les addiccions.

Vuit de cada deu andorrans perceben un bon estat de salut però creix el sobrepès i les malalties cròniques

Llegir

En aquest sentit, Projecte Vida ha recordat el posicionament publicat el maig d’enguany per vint societats científiques espanyoles, entre les quals es troba l’Associació Espanyola de Pediatria, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia i Socidrogalcohol. El document, que l’entitat va traslladar al Ministeri de Salut i al Pla Nacional contra les Drogues (PNCD), recull que “no existeix cap consum segur” i rebutja els termes de “consum moderat” o “consum responsable”, i proposa mesures com la detecció temprana del consum problemàtic en adolescents (model SBIRT), la reducció de la demanda a través d’impostos i preus mínims, el control del consum en via pública i al volant o la priorització de la recerca científica.

Per a Projecte Vida, les dades de l’Enquesta Nacional de Salut són “un toc d’alerta clar” que requereix “valentia política, recursos suficients i un compromís real amb la salut pública”. En paral·lel, l’entitat ha sol·licitat formar part del Grup de Treball del nou PNCD, ja que, segons Tenorio, aquesta participació és “imprescindible” per assegurar que les polítiques públiques es basin en evidència i en les necessitats reals de la població.

