Professionals reivindiquen el paper de les dones en sectors tècnics i industrials tradicionalment masculinitzats

Enginyeria, construcció, gestió d’explotació, medi ambient o tecnologia. Són àmbits que històricament han estat ocupats majoritàriament per homes, però aquesta realitat està canviant progressivament. Al grup Heracles, diverses professionals desenvolupen la seva carrera en aquests sectors i posen de manifest que el talent i la capacitat no entenen de gènere.
És el cas de l’enginyera de camins Marian Fernández, que acumula més de vint-i-sis anys d’experiència en un sector tradicionalment vinculat als homes com és el de la construcció. Des de fa quatre anys treballa al Principat i actualment forma part del grup. Fernández recorda que a la universitat només hi havia “sis dones” entre uns “set-cents alumnes” del centre. Tot i això, assegura que la seva trajectòria professional sempre ha estat marcada per la vocació i el compromís amb la feina. “Jo, per exemple, soc una dona molt sensible. Si he de plorar, ploro. Però això no treu ni validesa a l’hora de pensar ni a l’hora d’executar”, explica.
La presència femenina creix progressivament en sectors com la construcció, la gestió ambiental o la tecnologia
Fernández també destaca que la realitat dins del grup Heracles és diferent de la que s’ha trobat en altres entorns professionals. Segons explica, a Unitas “curiosament, ara mateix hi ha més dones que homes com a tècniques”, una situació poc habitual en aquest sector. Tot i això, reconeix que encara hi ha àrees on la presència femenina és molt reduïda, com en la conducció de camions o en determinats treballs vinculats a la ferralla.
En una línia similar, Soledad Prieto, cap d’explotació d’Eco Grup, també desenvolupa una responsabilitat en un àmbit històricament associat als homes. En el seu dia a dia s’encarrega de gestionar el cartró procedent de la recollida nocturna i d’organitzar l’equip de treball perquè les tasques es desenvolupin amb normalitat.
Prieto explica que el 2025 l’empresa va incorporar dues dones a la planta de treball. “D’aquestes dues, una continua amb nosaltres i l’altra treballa a Pirinenca”, assenyala. Segons destaca, la seva experiència confirma que les dones poden desenvolupar aquestes tasques amb normalitat. “Al principi pot ser complicat, però poden fer-ho perfectament. Jo veig que fan la mateixa feina que els seus companys”, afirma.
Professionals del grup Heracles desenvolupen la seva carrera en àmbits tradicionalment masculinitzats com la construcció, l’enginyeria o la tecnologia
També Pia Smith treballa en el sector de la construcció, en el seu cas com a tècnica de seguretat i salut laboral. Recorda que durant la seva etapa universitària només hi havia quatre dones en una promoció de quaranta estudiants. Malgrat això, considera que la presència femenina en aquest àmbit és cada vegada més habitual. “És un món exigent, però cada vegada som més les dones que treballem com a prevencionistes”, apunta.
Des de l’àmbit ambiental, la tècnica Clara Reguant destaca la importància de treballar de manera conjunta per assolir els objectius del sector. “És veritat que treballem en un sector molt masculí, però el més important és aconseguir que la gent s’adhereixi al projecte i treballar tots junts per millorar el medi ambient”, explica. Reguant també remarca la importància de fomentar la presència femenina dins l’empresa i considera que un equilibri entre homes i dones en aquests àmbits seria positiu per a tothom.
Finalment, Coral Garcia, programadora dins del grup, explica que des de petita sempre s’ha mogut en entorns que sovint s’han qualificat com a masculins. “Sempre m’han agradat els ordinadors, les motos o els cotxes. Forma part de la meva vida i de la meva essència”, comenta. Per aquest motiu, assegura que mai ha percebut el fet de ser dona com una limitació.
Garcia defensa que, en qualsevol procés de contractació, el més important han de ser les capacitats i el talent de cada persona. “No s’hauria de donar prioritat a una dona només pel fet de ser-ho, sinó valorar les capacitats que cadascú té, sigui home o dona”, conclou.