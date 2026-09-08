Pioppo alerta del «relativisme cultural» i la «indiferència social» davant els reptes que afronta la societat andorrana

El nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Piero Pioppo, ha aprofitat l’eucaristia del Dia de Meritxell per posar el focus en els reptes que plantegen els canvis socials i el context internacional, així com reclamar una resposta conjunta per part dels diferents actors de la societat. Així, i durant la seva homilia, Pioppo ha advertit del «relativisme cultural» i la «indiferència social», alhora que ha defensat la necessitat d’oferir eines a infants, joves i adults perquè puguin afrontar els desafiaments actuals i assumir les seves responsabilitats.
«La família, les institucions educatives, les autoritats civils i la Santa Església podem, tots junts, oferir vies de formació perquè els infants, els joves i els adults trobin eines que els ajudin en ambients de relativisme cultural i d’indiferència social i, davant de tants desafiaments, a assumir les diverses responsabilitats», ha expressat Pioppo, qui inclús ha anat més enllà i ha advertit sobre els efectes que, al seu entendre, determinades dinàmiques de la societat actual poden tenir sobre els valors.
«El magisteri dels darrers pontífexs pot orientar el moment present, ensenyant-nos a aixecar els ulls de la fascinació d’un món que ofega moltes vegades els autèntics valors espirituals i culturals» – Piero Pioppo
En aquest sentit, el nunci ha reivindicat el paper que pot tenir el magisteri dels darrers pontífexs davant aquesta realitat, tot assenyalant que aquest «pot orientar el moment present, ensenyant-nos a aixecar els ulls de la fascinació d’un món que ofega moltes vegades els autèntics valors espirituals i culturals, que angoixa amb una competició desenfrenada i és capaç de generar egoisme i hostilitat». A més, Pioppo ha fet referència també a la «cultura de la mort» i l’ha contraposat a la defensa de la vida i de la dignitat humana: «Atempta contra la dignitat de tot home, dona i infant arreu del món».
Altrament, la família també ha ocupat una part destacada del seu discurs. Així, i recuperant unes paraules del papa Lleó XIV, el nunci ha exposat que «allà on la família rep suport i és acompanyada, creix una escola de relacions, de solidaritat, de proximitat, de diàleg i d’esperança. Però allà on està ferida o aïllada, tota la societat en pateix les conseqüències», remarcant que «hi ha àmbits de la nostra vida social i convivència que no poden quedar-se en la inèrcia, sinó que estan cridats a rebre l’atenció i la protecció dels agents que han de cuidar el bé comú».
En aquesta línia, Pioppo també ha posat en valor el paper que pot desenvolupar Andorra més enllà de les seves fronteres, assenyalant la capacitat per contribuir a la construcció del continent i posant l’accent en el respecte dels drets i de la dignitat de les persones o l’impuls de la justícia. Així, ha traslladat finalment als presents la salutació i benedicció del papa Lleó XIV i ha recordat el caràcter jubilar del 50è aniversari del Santuari, el qual ha definit com un any «de gràcia i de goig», de «fe i compromís amb la vida cristiana» i de servei al país i a la societat.