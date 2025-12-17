Serrano destaca el paper d’Andorra “en la cooperació internacional” en un món marcat per “conflictes i incerteses”

En el marc de la seva primera Recepció de Nadal com a copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat ha ofert aquest dimecres una trobada institucional adreçada a les autoritats i al poble d’Andorra. L’acte ha comptat amb una àmplia representació del Principat, com el cap de Govern, Xavier Espot; els ministres i secretaris generals; el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina; el president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell; els cònsols majors i menors de les set parròquies; consellers generals i presidents dels grups parlamentaris, així com altres representants destacats del panorama polític, econòmic i social del país.
En obrir la seva intervenció, Serrano Pentinat ha donat la benvinguda als assistents i ha subratllat el caràcter institucional del Palau Episcopal, afirmant que “aquest Palau existeix per al servei del poble andorrà” i definint-lo com “un espai de trobada, de reconeixement i d’identitat nacional”. En aquest mateix sentit, ha agraït la presència de les autoritats i ha assenyalat que la seva assistència “expressa l’estima i la fidelitat a aquesta institució del país”.
El copríncep episcopal ha recordat que aquesta recepció té lloc en el seu primer any al capdavant de la institució, després d’haver assumit el càrrec el 31 de maig, coincidint amb la Diada de la Mare de Déu de Canòlich. En aquest context, ha expressat el seu agraïment al seu predecessor, Joan-Enric Vives, també present a l’acte, destacant “els més de vint anys de servei fidel i constant al poble andorrà” exercits durant el seu mandat.
Durant la seva salutació, Serrano Pentinat ha fet referència a les visites institucionals realitzades a les set parròquies del Principat, de Canillo a Escaldes-Engordany, afirmant que aquest recorregut li ha permès “conèixer de prop la realitat del país i escoltar les seves inquietuds”. Així mateix, ha reafirmat el seu compromís institucional manifestant que vol “servir el poble andorrà amb respecte institucional i esperit de col·laboració”, en l’exercici de la missió que li atribueix la Constitució, conjuntament amb el copríncep francès, Emmanuel Macron.
Així, el copríncep episcopal ha fet referència explícita al context internacional, assenyalant “les incerteses, els conflictes i les tragèdies que colpegen el món”. En aquest marc, ha destacat el paper d’Andorra en l’escena internacional, afirmant que el Principat desenvolupa “una diplomàcia estable, creixent i compromesa amb el bé comú” i ha subratllat la seva contribució “a la pau i a la cooperació internacional”, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, ha remarcat que “la cura dels més febles ha de ser una prioritat compartida i una responsabilitat col·lectiva”.
A més, Serrano Pentinat ha situat l’esperança com a eix central del seu discurs, en consonància amb l’Any Jubilar 2025, convocat sota el lema ‘l’esperança no decep’. En aquest sentit, ha afirmat que “l’esperança significa futur per a un país” i ha subratllat que aquesta ha d’alimentar la vida nacional andorrana. Alhora, ha fet referència al context internacional, assenyalant “les incerteses, els conflictes i les tragèdies que colpegen el món”, i ha indicat que el missatge de Nadal convida a “continuar treballant per la justícia, la pau i el benestar comú”.
El copríncep episcopal també ha destacat el paper d’Andorra en l’escena internacional, afirmant que el Principat ha anat consolidant “una diplomàcia estable, creixent i compromesa amb el bé comú”. En aquest marc, ha posat en relleu la contribució d’Andorra a la pau i a la cooperació internacional i ha remarcat que “la cura dels més vulnerables ha de ser una prioritat compartida i una responsabilitat col·lectiva”. La salutació ha conclòs amb una referència a la Mare de Déu de Meritxell, a qui ha encomanat el futur del Principat, així com amb el record del cinquantè aniversari de la dedicació del Santuari Nacional de Meritxell i dels 50 anys de la creació d’AINA.