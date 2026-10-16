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  • Paul Kalkbrenner tornarà a Andorra com a cap de cartell de l'Hibernation Festival 2027 en el seu desè aniversari. | Hibernation
Alex Montero Carrer
  • Societat
Música electrònica

Paul Kalkbrenner tornarà a Andorra com a cap de cartell de l’Hibernation Festival 2027 en el seu desè aniversari

El DJ alemany, qui ja va actuar al certamen el 2022, encapçala la primera confirmació d'una edició que comptarà amb quatre escenaris

El DJ i productor alemany Paul Kalkbrenner serà el cap de cartell de l’Hibernation Festival 2027, el qual celebrarà el seu desè aniversari amb una edició que l’organització presenta com la més gran de la seva trajectòria. L’artista tornarà al Principat després d’haver participat en el festival l’any 2022, quan es van exhaurir totes les entrades. Així, la cita arriba després d’una dècada en què el certamen ha reunit milers d’aficionats a la música electrònica procedents de diferents països europeus. Per commemorar aquesta trajectòria, els organitzadors preparen una edició amb novetats i una ampliació de l’oferta musical, amb la voluntat de donar continuïtat a un esdeveniment que combina les actuacions de música electrònica amb l’entorn de muntanya.

Una de les principals característiques de l’edició serà la programació distribuïda en quatre escenaris, els quals funcionaran entre les 11.00 i les 05.00 hores. Segons destaca l’organització, aquest format situaria l’Hibernation com l’únic festival europeu que ofereix una proposta d’aquestes característiques. La resta d’artistes que completaran el cartell encara no s’han donat a conèixer, tot i que es preveu anunciar noves incorporacions pròximament. Pel que fa a la venda d’entrades, els abonaments estan disponibles des del mes d’agost i la campanya anticipada ‘Early Trust’ ha registrat xifres rècord, segons els responsables del certamen. L’organització relaciona aquesta resposta amb la fidelitat del públic que ha acompanyat el festival al llarg dels anys i situa en 33 anys l’edat mitjana dels assistents.

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