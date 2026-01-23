Pallarés defensa la necessitat de millorar la qualitat de les dades per analitzar amb rigor la bretxa salarial

La secretaria general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judit Pallarés, ha fet una lectura matisada de les conclusions del Consell d’Europa sobre la situació laboral de les dones al Principat. En relació amb la bretxa salarial i la qualitat de l’ocupació, ha explicat que des de l’Institut s’ha treballat conjuntament amb l’Observatori, Estadística i Andorra Recerca i Innovació per ser més curosos amb els càlculs. “La qualitat de la dada s’ha de millorar”, ha afirmat, tot recordant que la bretxa publicada es basa principalment en la informació de la CASS i que fa poc temps que s’ha començat a demanar a les empreses que registrin la seva pròpia bretxa salarial dins dels plans d’igualtat.
Pallarés ha reconegut que l’informe pot no recollir tota la dimensió qualitativa de la realitat laboral femenina, especialment pel que fa a la corresponsabilitat. Així, ha assenyalat que el teletreball i els nous models laborals “fan que les dones continuïn carregant amb una gran càrrega econòmica i de feina”, també dins l’àmbit domèstic. En aquest sentit, ha indicat que l’IAD ha previst aprofundir en aquesta qüestió en el futur índex de gènere, el qual es presentarà amb més detall al llarg d’aquest any, incorporant dades que, segons ha apuntat, el Consell d’Europa no ha tingut disponibles.
“El teletreball i els nous models laborals fan que les dones continuïn assumint una gran càrrega econòmica i de feina, també a casa” – Judith Pallarés
Sobre la manca de polítiques específiques en riscos psicosocials i nous models de treball, la secretaria general ha admès que “cal treballar més aquest aspecte i millorar”. En aquest sentit, ha recordat que les dobles càrregues i les situacions de precarietat afecten especialment les dones, una realitat que ja s’ha reflectit en dades de l’enquesta de salut presentades al Consell General. Pallarés ha indicat que l’IAD espera poder compartir informació més precisa amb els organismes europeus a mesura que es publiquin noves dades.
Pel que fa a l’estancament en la reducció de la bretxa salarial, ha assenyalat que un dels factors clau és la segregació sectorial, amb àmbits molt feminitzats i altres clarament masculinitzats. “Continuem treballant per trencar aquests estereotips”, ha explicat, tot destacant les campanyes de divulgació adreçades tant a dones com a homes en l’elecció de formació i trajectòries professionals. També ha apuntat que la nova llei sobre la baixa igualitària pot contribuir a reduir la bretxa, tot i advertir que els efectes “requeriran temps”.
L’IAD assenyala la segregació sectorial com a fre en la reducció de la bretxa salarial i ha apostat per trencar estereotips professionals
Finalment, Pallarés ha valorat que el Govern posi l’accent en la comparació amb altres països, tot indicant que Andorra ha fet avenços rellevants en matèria d’igualtat. Ha admès, però, que hi ha Estats que encara estan per sota i d’altres que presenten millors resultats. “La qüestió és anar avançant i millorar”, ha conclòs, tot defensant la necessitat de continuar traslladant els progressos als informes i als organismes internacionals.