El Consell Europeu alerta de jornades excessives, bretxa salarial i mancances en llibertat sindical al Principat

El Comitè Europeu de Drets Socials constata que Andorra presenta nombroses situacions de no-conformitat amb la Carta Social Europea revisada, segons recullen les Conclusions 2025, fetes públiques recentment en el marc del cicle ordinari de supervisió que avalua, de manera conjunta, una vintena d’estats europeus. L’informe analitza set articles del tractat i conclou que el Principat només compleix plenament un d’ells (l’article 20) mentre que en els sis restants detecta mancances en àmbits com la jornada laboral, la salut i seguretat en el treball, la protecció de determinats col·lectius, la bretxa salarial de gènere i la llibertat sindical.
En matèria de condicions de treball, el Comitè conclou que la situació a Andorra “no és conforme amb l’article 2 de la Carta”, relatiu a la durada raonable de la jornada laboral. Segons l’informe, la normativa permet que els treballadors del sector sanitari i sociosanitari puguin superar les 60 hores setmanals i arribar, en alguns casos, fins a les 72 hores, així com jornades que poden excedir les 16 hores diàries. El Comitè assenyala que aquestes situacions “no es limiten a circumstàncies excepcionals” i afegeix que “no s’ha acreditat l’existència de garanties suficients” per protegir la salut i la seguretat dels treballadors afectats.
L’informe també analitza el règim de disponibilitat fora del lloc de treball i indica que, a Andorra, els períodes de guàrdia no activa no es consideren ni temps de treball ni temps de descans, tot i que es remuneren parcialment. El Comitè recorda que, en determinades circumstàncies, com quan el treballador ha d’estar disponible de manera immediata i recurrent, aquests períodes haurien de ser considerats temps de treball efectiu. En aquest sentit, adverteix que la regulació vigent “no permet garantir plenament” el compliment dels criteris establerts per la Carta.
Pel que fa al dret a unes condicions de treball segures i saludables, el Comitè emet conclusions de no-conformitat en relació amb l’article 3 de la Carta. En primer lloc, assenyala que “no s’ha establert l’existència de polítiques nacionals” específiques sobre riscos psicosocials i riscos nous o emergents en àmbits com l’economia de plataformes digitals i el teletreball. Tot i l’existència d’un marc general en matèria de prevenció de riscos laborals, l’informe constata la manca d’una regulació adaptada a aquests nous models d’ocupació.
En aquest mateix àmbit, el Comitè constata que ni els treballadors autònoms ni els teletreballadors estan plenament protegits per la normativa andorrana de seguretat i salut laboral, una situació que ja havia estat assenyalada en avaluacions anteriors. “La situació continua sense ser conforme”, indica el document, tot recordant que l’objectiu de garantir un entorn de treball segur ha de ser aplicable tant als assalariats com als treballadors per compte propi, amb les adaptacions necessàries segons el tipus d’activitat.
L’informe també posa el focus en les dificultats de supervisió i control del compliment de la normativa. En aquest sentit, conclou que no s’han adoptat mesures suficients per garantir la inspecció efectiva de les condicions de treball dels empleats domèstics ni dels treballadors autònoms. Tot i que es destaca l’augment del nombre d’inspectors laborals durant el 2024, el Comitè assenyala que “no s’ha acreditat que existeixin mecanismes adequats” per assegurar el compliment de la legislació en aquests col·lectius.
L’únic àmbit en què el Comitè emet una conclusió de conformitat plena és el relatiu a l’article 20 de la Carta, sobre igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en l’ocupació
En relació amb la remuneració, el Comitè reconeix que la legislació andorrana defineix el concepte de “treball d’igual valor” i estableix criteris objectius i neutres per a la classificació professional i els sistemes salarials. No obstant això, conclou que la situació “no és conforme amb l’article 4” perquè no s’ha registrat un progrés mesurable en la reducció de la bretxa salarial de gènere. En aquest sentit, cal destacar que l’únic àmbit en què el Comitè emet una conclusió de conformitat plena és el relatiu a l’article 20 de la Carta, sobre igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en l’ocupació.
Finalment, i pel que fa al dret d’organització sindical, l’informe conclou que Andorra tampoc compleix l’article 5 de la Carta. El Comitè assenyala que, tot i els avenços legislatius dels darrers anys, com la regulació dels comitès d’empresa i dels processos electorals dels representants dels treballadors, “no s’han adoptat mesures específiques” per fomentar la llibertat sindical en sectors amb baixos nivells d’afiliació, especialment en el sector privat i en les noves formes d’ocupació.