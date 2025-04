Acció inclusiva i sostenible

Pallarés admet que canviar els costums socials és complicat, però diposita confiança en la campanya menstrual

La secretària general de l'IAD anima al Govern a difondre i a donar més continuïtat a la campanya per promoure la visibilitat d'aquests productes

La decisió del Govern d’incloure i ampliar la franja d’edat per a la distribucció gratuïta de productes menstruals reutilitzables dels 35 anys fins als 55 ha estat una notícia “molt ben rebuda” en general per la major part de la societat del país. Tant és així que la primera veu, i més que autoritzada en aquest cas, que ha atès a EL PERIÒDIC sobre aquest anunci i posterior benefici no només sobre les butxaques dels seus usuaris sinó també en l’impacte del medi ambient, ha estat la secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), Judith Pallarés, qui afirma que augmentar el rang d’edats respòn a una apreciació de l’antiga portaveu de la institució, Montserrat Ronchera, en trobar-la certament “curta” i que des de l’actual direcció celebren amb escreix la modificació.

Si bé ahir el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, va posar en coneixement públic que s’han repartit fins a la data un miler d’exemplars d’aquests productes sostenibles entre els diferents punts de distribució, com ara als Punts Jove o als Centres d’Atenció Primària (CAP) de les parròquies, el que valora i recomana al ministeri la secretària general de l’IAD és dur a terme “una major promoció de la campanya per difondre uns hàbits més respectuosos amb el nostre entorn”, i que per això s’ha de començar amb un canvi de costums que “encara que mai són fàcils, aconseguir no dependre tant de les compreses i els tàmpaxs convencionals requerirà un cert temps“. Alhora, Pallarés opina que aquesta primera repartició de 1.000 unitats “és molt positiva pel país perquè una no deixa de menstruar quan arriba als 35 anys”.

Deixant clar així que la comunicació és un aspecte fonamental per garantir la continuïtat d’aquesta campanya, com també que amb el suport d’altres àmbits es podria ajudar “per celebrar-se any rere any”, la dirigent de l’Institut de les Dones sostreu que un canvi cultual comporta temps i que educar a les generacions futures en aquest sentit serà part clau per assegurar la utilització d’aquests productes sostenibles que garanteixen una menstruació segura. Fer visible l’existència d’aquests materials i eines és imprescindible per ensenyar un hàbit que deixarà a tota l’adolescència molt més informada. Pallarés ha avançat que des de l’institut estan acabant de dissenyar el pla d’accions dels pròxims trimestres i que la memòria del 2024 estarà també aviat disponible.

Finalment, dos testimonis han accedit a parlar amb aquesta casa de què els sembla la iniciativa estatal i si alguna vegada havien fet servir alguna d’aquestes peces menstruals. La primera d’elles, l’Anna Manzano, comenta que la proposta “és fantàstica i que haver ampliat la franja d’edat és important”, ja no només pel reciclatge de materials que implica, sinó també per “l’estalvi en la despesa que suposa haver d’emprar tampons i compreses per canviar-los cada dues o tres hores“. Pondera així que el residu que deixen aquests objectes fa malbé a l’ecosistema i sobre la copa menstrual, la qual ha provat, fa saber que “no és incòmoda i a penes es nota posada, se’m va acabar trencant, però sens dubte n’agafaria una de nova”.

Per la seva part, la Laura Pascual, qui precisament ha sigut usuària de la calça menstrual, remarca que troba “molt adient” que s’hagi inclòs altres edats més avançades perquè “hi ha dones que tenim el període molt més temps que altres”. Sobre el producte citat, fa saber que és “especialment còmoda”, i que, per contra, no es va atrevir a provar la copa perquè “li feia una mica d’aprensió”. Anant més enllà, detalla que va utilitzar la calça dos dies i que s’agraeix molt la campanya ‘La meva menstruació, la meva decisió” perquè els productes íntims de dones “són particularment cars”. Ressalta, per acabar, que el Govern “hauria de fer el mateix amb els bolquers per a la gent gran”. Una idea que aquí queda escrita.