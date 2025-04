Campanya per a la distribució gratuïta

Les copes menstruals i les calces reutilitzables es distribuiran a dones de fins a 55 anys

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia manifesta que s'han distribuït un miler d'exemplars en la franja d'entre els 12 i els 35 anys

El Govern ha decidit ampliar la campanya per a la distribució gratuïta de copes menstruals i calces reutilitzables més enllà dels 35 anys i arribar fins als 55 anys. Així, les dones que es trobaven en la franja d’entre els 35 i els 55 i que no entraven en la primera fase de la campanya que es va endegar per fer aquesta distribució gratuïta a partir dels 12 anys, podran també treure profit d’aquesta acció.

Així ho ha anunciat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, qui ha manifestat que s’han distribuït un miler d’exemplars en la franja d’entre els 12 i els 35 anys, la qual cosa els ha permès “sensibilitzar aquesta franja de la ciutadania, que és a la que volíem arribar”, ja que es creu que és un sector de la població en el qual es pot fomentar “un canvi d’hàbits” perquè és “més propensa a tenir un comportament més respectuós amb el medi ambient”.

Vist que després d’aquesta primera fase havien quedat encara unes 4.000 unitats han decidit “obrir completament aquesta campanya” a “la resta de la població femenina” i arribar als 55 anys i si fos necessari, més enllà. De manera paral·lela, també s’incrementen els punts de distribució i així, es podran trobar els productes als centres d’atenció primària, al Centre Andorra Sostenible que es troba a l’espai de treball compartit Hive Five i al departament de Medi Ambient, així com als punts joves.

Casal ha recordat que era “una demandes de les associacions que defensen els drets de les dones” que es pogués incrementar encara més la participació de la ciutadania en aquesta campanya i després de fer “incidència” en la població més jove, ara s’arriba a la resta, informa l’ANA.