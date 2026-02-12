Ordino unifica les dues línies d’autobús parroquial en una de circular que donarà el tret de sortida demà mateix

Ordino comptarà, a partir de demà, amb una única línia circular de bus parroquial. Així ho han anunciat aquest matí la cònsol major, Maria del Mar Coma, i la consellera de Comunicació, Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme i Gestió i Desenvolupament Humà, Meritxell Rabadà, esmentant que s’unificaran les dues línies actuals, la que va fins a El Serrat i la que va fins al Coll d’Ordino.
Aquesta modificació respon, segons ha apuntat Rabadà, a què zones com precisament el Coll d’Ordino compten amb pitjors freqüències. “Ara s’unifica tot, era una demanda de la ciutadania”, ha afegit. En aquest sentit, entre setmana i durant el calendari escolar, hi haurà un bus cada 20 minuts, de 07.00 a 10.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i cada mitja hora, de les 10.00 a les 16.00 hores i de les 19.00 a les 22.30 hores. Els caps de setmana i festius, la freqüència serà també cada 30 minuts.
D’altra banda, i també coincidint amb el calendari escolar, des del Coll d’Ordino sortirà un servei especial a les 07.15 hores per facilitar la connexió amb el centre de la parròquia i, així, amb les línies de transport nacional. La flota, han assenyalat, continuarà sent de dos autobusos fixos, als quals se sumarà un tercer en franges horàries específiques i un quart que, durant la temporada d’hivern, es desplaçarà gratuïtament fins a Arcalís. Sent també una demanda de la població, tots aquests vehicles comptaran amb portaesquís.
Tot això costarà anualment al comú 477.000 euros. “Volem una millor cohesió, una mobilitat sostenible i millorar la qualitat del servei”, ha asserit la consellera de Comunicació, Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme i Gestió i Desenvolupament Humà ordinenca. “Mirarem que sigui útil i àgil i, si cal, farem les millores pertinents”, ha completat. Per la seva part, Coma ha comentat que el servei es va implementar l’any 2019, i des de llavors, ha comptat amb 118.000 passatgers.
Reconeixent que “qualsevol canvi requerirà un període d’adaptació”, durant la roda de premsa també han fet esment de canvis en algunes parades. Així, els usuaris que fins ara agafaven el bus a la Closa per anar directament a El Serrat, ara ho hauran de fer a la parada del Raval si no volen fer tot el recorregut pel Coll d’Ordino. En afegit, les parades de les escoles, Portal del Riu i Camp de la Tanada només es faran en els autobusos procedents d’El Serrat.