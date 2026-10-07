Ordino destina 550.000 euros a renovar integralment el Prat de Call i preveu tenir el nou parc enllestit el 2027

El Comú d’Ordino ha convocat un concurs nacional d’idees per a la renovació integral del parc infantil i la zona esportiva, lúdica i d’esbarjo del Prat de Call, amb l’objectiu que el nou parc pugui estar disponible cap a la primavera o l’estiu del 2027. Segons ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, «considerem que ara és un bon moment per invertir en un espai públic» els usuaris principals del qual són els infants de les escoles de primària, tant de l’Escola Andorrana com de l’Escola Francesa, així com els de l’escola bressol. «Volem que aquest parc, que en podem fer un pas més endavant, sigui un espai de trobada per a tothom», ha remarcat.
Per altra banda, la consellera de Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, ha destacat que el concurs, el qual és el tercer procés participatiu impulsat pel comú, compta amb la incorporació de diverses propostes fetes per la ciutadania que l’ens va recollir a través d’una enquesta pública que va obtenir unes 276 respostes: «El 66% dels participants tenen entre 31 i 45 anys, el 64% utilitzen el parc amb infants de 5 a 12 anys i el 48% també hi van amb infants de 0 a 5 anys. L’ús és recurrent i, especialment, com comentava la senyora cònsol, a les tardes després de l’escola». Entre els reclams dels ordinencs han destacat la necessitat de millorar l’accessibilitat, ampliar les zones de joc, adaptar els espais a les edats i disposar de més ombra.
«Considerem que ara és un bon moment per invertir en un espai públic […] però volem que aquest parc, que en podem fer un pas més endavant, sigui un espai de trobada per a tothom» — Maria del Mar Coma
En aquest sentit, el comú preveu una partida de 550.000 euros per a les futures obres del parc, 50.000 dels quals procedeixen de participació ciutadana. «Quan vam voler destinar aquesta partida al parc infantil, sí que ens vam adonar que potser ja era el moment d’ajuntar-ho amb una ampliació, amb una reforma molt més gran d’aquest parc i, per tant, ajuntar aquests diners de la participació ciutadana amb el que realment la gent ha anat demanant en aquesta participació«, ha afirmat Rabadà.
Els participants disposaran d’un termini de 30 dies des de la publicació del concurs al BOPA per presentar les seves idees. A més, els tres primers finalistes rebran una compensació econòmica: 6.000 euros per al projecte guanyador, 3.000 per al segon i 2.000 per al tercer. Així mateix, el jurat encarregat de valorar les propostes estarà conformat per membres del Consell de Comú, experts tècnics, departaments comunals i les direccions de les escoles francesa i andorrana.