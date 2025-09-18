El Comú d’Ordino aprova la construcció del “pulmó verd” i espera tenir enllestit el projecte a l’estiu de l’any vinent

El Comú d’Ordino ha aprovat la construcció d’un aparcament exterior amb prop de 90 places i una zona verda de 1.000 m² a la plana dels Camps, al costat de l’Escola de Secundària. El projecte, xifrat en 2 milions d’euros, es vol tenir enllestit per a l’estiu vinent. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha explicat que “facilitarem l’accés i la connexió de la Clota Verda amb el poble d’Ordino que tindrà aquest pulmó verd de 1.000 m² a més de donar resposta a l’aparcament”.
Des de l’oposició, Enric Dolsa ha subratllat que la iniciativa suposa una alternativa més modesta respecte al projecte inicial, que preveia tres plantes subterrànies i un pressupost que superava els 7 milions d’euros. Segons ha dit, l’actual proposta redueix considerablement la capacitat però s’ajusta millor a la realitat econòmica de la parròquia.
El consell també ha donat llum verda al suplement de crèdit de 790.000 euros per completar l’ampliació de les voravies de la Clota Verda, que ja disposaven d’1,44 milions aprovats. Coma ha indicat que la licitació sortirà abans de final d’any i que els treballs tindran una durada màxima de 24 setmanes. Dolsa, en aquest punt, ha remarcat que “les voravies es trobaven en molt mal estat” i que es tracta d’una zona especialment transitada per estudiants i usuaris del transport públic. El cònsol menor, Eduard Betriu, ha afegit que l’actuació “donarà un impuls important a la zona esportiva i escolar, que havia estat massa temps desatesa”.
Pel que fa a la Cortinada, s’ha aprovat la remodelació del nucli antic, que es durà a terme en dues fases: una primera entre la plaça del Quart i l’entrada del Vilar, i una segona fins al Pont de Cal Pal. Els terminis i pressupostos definitius dependran de la licitació. Dolsa ha resumit que bona part del debat de la sessió s’ha centrat en infraestructures, incloent-hi aquestes obres i el desdoblament de la xarxa d’aigua potable.
Finalment, en matèria de mobilitat, s’ha confirmat que el bus parroquial mantindrà el servei actual, amb la novetat que arribarà fins a l’auditori i als Boners. La cònsol major ha afirmat que l’objectiu és “donar el màxim servei possible i coordinar-nos amb el transport nacional”. Des de l’oposició, però, han advertit que encara caldrà veure com funcionarà el servei aquest hivern, quan augmenti l’afluència de turistes i temporers.