El Comú d’Ordino prepara un “pulmó verd” de 4.000 metres quadrats per millorar la zona de la Clota Verda

El Comú d’Ordino treballa a contrarellotge per posar a disposició de la ciutadania el nou projecte d’envelliment de la Clota Verda i l’aparcament annex, el qual disposarà de més de 50 places. “Estem acabant el projecte i volem treure-ho a concurs de seguida. L’objectiu és donar resposta ràpida a una necessitat d’aparcament”, han explicat fonts comunals, assegurant que el concurs públic sortirà tan aviat com sigui possible. El nou equipament s’ubicarà en terrenys que, segons les mateixes fonts, “provenen d’una sessió d’un pla parcial ja aprovat i que encara no s’havia desenvolupat”.
El projecte ocuparà una superfície de prop de 4.000 metres quadrats, situada entre l’escola de segona ensenyança, el CTEO i la zona de la Clota Verda. L’aparcament, a més de donar servei al nucli urbà, també facilitarà l’accés a la zona esportiva i als equipaments educatius, pensant especialment en les famílies i els estudiants. “Farem un pulmó d’aparcament allà”, han apuntalat dites fonts, les quals han remarcat que es tracta d’una actuació que s’integra amb la resta de transformacions previstes.
L’espai combinarà l’ús pràctic amb una aposta clara per la qualitat de vida, mentre que una part del terreny es destinarà a aparcament i l’altra a zona de lleure. També han explicat que s’hi preveu “un jardí bastant gran, amb arbres, bancs i una zona de pulmó verd, on la gent podria disfrutar dels arbres, de la zona verda, dels jardins”. L’objectiu és que els veïns i visitants puguin gaudir d’un entorn més agradable, amb espais de convivència i descans.
El projecte global d’envelliment de la Clota Verda preveu transformar l’entrada al poble i donar-li una nova ànima. Des de la rotonda del Coll d’Ordino es vol habilitar un carrer amb voravies amples, zones enjardinades, bancs i espais de passeig. “Volem que sigui un espai més peatonal, amb més vida al carrer i un pulmó verd per la parròquia”, han remarcat les fonts de l’ens comunal. Tot plegat es farà mantenint un únic carril d’accés, el qual connectarà l’escola i la carretera del Coll amb el centre d’Ordino.
Un espai multiesportiu
En paral·lel, el comú ultima la inauguració del parc multiesportiu, prevista per al mes de setembre. Aquest nou espai es defineix com un punt de trobada per als joves, sobretot alumnes d’entre 13 i 16 anys de l’escola de segona ensenyança d’Ordino. “És un parc que va néixer del procés participatiu de l’any passat”, han recordat les fonts consultades. L’equipament inclou una franja enjardinada amb matalàs elàstic i una pista tancada amb malla rígida per jugar a futbol i bàsquet, patinar i practicar diferents esports sobre paviment sòlid. A més, “aquest tipus d’espais són una demanda constant dels joves i les seves famílies” i han insistit que “permetran fomentar hàbits saludables i la cohesió social”.
La intervenció també permetrà relligar diferents punts estratègics de la parròquia. “Lligar l’aparcament, la zona esportiva, l’escola i el multisportiu dona un canvi molt gran a la zona”, han afirmat. L’aposta, diuen, no és només urbanística sinó també social i ambiental: un Ordino més amable i adaptat a les necessitats de totes les edats. El pressupost total de les obres oscil·la entre els 600.000 i els 900.000 euros, a través d’una inversió inclou tant l’aparcament com els espais verds i els treballs d’envelliment del carrer de la Clota Verda, el qual s’espera que comencin abans que acabi l’any.