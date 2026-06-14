L’Enfira’t supera els 5.000 visitants i consolida la seva aposta per la dinamització econòmica de la parròquia

La cinquena edició de l’Enfira’t ha tancat aquest diumenge les portes després de rebre més de 5.000 visitants al llarg del cap de setmana, una xifra que consolida la fira multisectorial d’Encamp com una de les principals eines de promoció econòmica, comercial i associativa de la parròquia.
L’espai firal, ubicat al costat del Parc de l’Ossa, ha acollit més de 70 estands d’empreses, comerços i entitats, així com una vintena d’activitats pensades per a tots els públics. Entre les novetats d’aquesta edició ha destacat la incorporació d’una zona dedicada a les autocaravanes, una proposta que ha ampliat l’oferta de serveis i ha contribuït a reforçar l’atractiu de l’esdeveniment.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la fira i ha assegurat que les expectatives s’han tornat a superar. «Hem tornat a superar les expectatives i estem molt satisfets de la resposta del públic i dels participants», ha afirmat. Marot també ha destacat que l’Enfira’t «s’ha consolidat com un espai de trobada i promoció del teixit empresarial, comercial i associatiu de la parròquia».
«Hem tornat a superar les expectatives i estem molt satisfets de la resposta del públic i dels participants» – Nino Marot
Durant els dos dies de certamen, els visitants han pogut participar en activitats esportives, culturals, familiars i de lleure. La programació ha inclòs, entre altres propostes, el Campionat de resistència d’slot de Catalunya, portes obertes al Museu Nacional de l’Automòbil, visites guiades al Museu Casa Cristo i al Camí Hidroelèctric d’Engolasters, així com exhibicions esportives i tallers per als més petits.
La jornada de diumenge ha començat amb les actuacions del Club Rítmica Encamp i del C.E. Andorrà de Dansa i Fitness. El programa també ha inclòs el concert del grup Anyway, una masterclass de zumba, activitats infantils i la visita del Brut, la mascota del MoraBanc Andorra.
A la tarda, els assistents han pogut participar en un taller de pintura ceràmica amb aperitiu, una sessió de batxata i noves exhibicions de dansa. La projecció del documental Lenin Peak 7134 m, ski extrem i el concert del grup Electrix han posat el punt final a l’edició d’enguany.
Més enllà de les activitats programades, els visitants també han tingut l’oportunitat de gaudir de les vistes panoràmiques d’Encamp des d’una grua de més de 60 metres d’alçada, de la zona de restauració i de les promocions comercials i sortejos organitzats pels expositors. Des del comú ja s’ha expressat la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa i treballar en una nova edició de cara al 2027, després de la bona resposta obtinguda tant per part dels participants com dels visitants.