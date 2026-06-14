La 48a edició de la Festa de la Parròquia reparteix 1.650 racions d’arròs en una jornada marcada per la participació

Escaldes-Engordany ha commemorat aquest diumenge el 48è aniversari de la creació de la parròquia amb una jornada festiva marcada per l’elevada participació ciutadana, el bon temps i les activitats organitzades per a tots els públics. L’acte central ha estat, un any més, l’arrossada popular celebrada al Parc de la Mola, on s’han repartit aproximadament 1.650 racions entre els assistents.
La celebració va començar dissabte amb l’actuació dels Castellers d’Andorra i el Festival dels infants de l’Esbart Santa Anna. Aquest diumenge, la programació ha continuat amb jocs d’aigua per als més petits a l’aparcament del Pouader, una actuació de l’Esbart Santa Anna amb la participació del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines, d’Eivissa, i una exhibició de coreofitness.
Un dels moments més esperats de la jornada era la posada en marxa del Dodge Fargo davant de la ciutadania. Finalment, però, les altes temperatures registrades han aconsellat ajornar l’encesa del motor. Segons ha informat el comú, el vehicle encara no disposa del radiador específic que s’està dissenyant per garantir-ne el correcte funcionament.
“És una gran alegria retrobar-nos un any més per celebrar la Festa de la Parròquia” – Rosa Gili
El Dodge Fargo és considerat el vehicle més antic del país i s’ha convertit en un dels símbols patrimonials de la parròquia. El comú destaca que la seva recuperació representa l’esforç col·lectiu per preservar elements de la història d’Andorra i transmetre aquest llegat a les noves generacions.
La cònsol major, Rosa Gili, ha valorat positivament la celebració. “És una gran alegria retrobar-nos un any més per celebrar la Festa de la Parròquia”, ha afirmat, tot convidant la ciutadania a participar en les diferents activitats preparades per a l’ocasió. Durant la jornada, els cònsols i consellers també han lliurat el pin de la parròquia als nous representants del pubillatge, un distintiu que reconeix la seva tasca de representació institucional.
La programació s’ha completat a la tarda amb l’actuació d’Els Senyora Big Band i un concert de la Coral d’Escaldes-Engordany a l’església de Sant Pere Màrtir, posant el punt final a un cap de setmana de celebració i convivència ciutadana.