Obertes les inscripcions per a la Fira d’associacions d’Andorra la Vella que se celebrarà del 23 al 25 d’octubre

Les inscripcions per participar en la 15a Fira d’associacions, que se celebrarà del 23 al 25 d’octubre en el marc de la 47a Fira d’Andorra la Vella, ja estan obertes. Les entitats interessades poden formalitzar la seva participació fins al 4 de setembre al servei de Participació Ciutadana.
Per poder inscriure’s, és imprescindible formar part del Registre comunal d’associacions d’Andorra la Vella i tenir les dades actualitzades. Les entitats amb seu social a la parròquia tindran prioritat i els espais s’assignaran per ordre d’inscripció. En cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds, s’establirà una llista d’espera.