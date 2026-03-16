Oberta la convocatòria Poctefa amb 125.000 euros per reforçar la participació en projectes europeus

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts complementaris andorrans a projectes europeus Poctefa 2026, una iniciativa destinada a reforçar la participació d’entitats del país en projectes de cooperació transfronterera vinculats a la recerca i la innovació. La dotació global de la convocatòria s’ha incrementat en un 25%, fins als 125.000 euros.
Els ajuts es concediran d’acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat. El finançament podrà cobrir totalment o parcialment l’import sol·licitat, en funció de la valoració obtinguda per cada candidatura. El termini per presentar les sol·licituds, que s’hauran de tramitar virtualment a través de la seu electrònica del Govern, s’obrirà el 19 de març i finalitzarà el 19 de juny.
Poden presentar sol·licitud institucions universitàries, centres de recerca i tecnologia, fundacions, empreses, administracions públiques i altres actors socioeconòmics d’Andorra que participin, com a socis o associats, en projectes aprovats en la segona convocatòria Poctefa 2021-2027.
Per accedir als ajuts, les entitats hauran, entre d’altres, de participar en un projecte programat i finançat en la segona convocatòria de projectes Poctefa 2021-2027; justificar que duen a terme accions vinculades amb la recerca en el marc del projecte.
La convocatòria valorarà especialment l’interès dels projectes per a Andorra i la seva alineació amb els eixos estratègics definits pel Govern, com ara la sostenibilitat, el turisme i el canvi climàtic, l’estudi del patrimoni cultural o natural andorrà, l’urbanisme i la resiliència i l’educació i la tecnologia. Andorra forma part de la zona elegible del programa Poctefa, fet que permet a les entitats andorranes participar en projectes europeus de cooperació territorial. Tot i això, el Principat no pot rebre finançament europeu FEDER.