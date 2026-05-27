Nova campanya per reforçar l’ús del català entre els sanitaris davant la baixa presència de la llengua al sector

El Govern ha tret a concurs la creació, producció i execució d’una campanya destinada a potenciar la presència del català dins l’àmbit sanitari. La iniciativa, impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports a través del Departament de Política Lingüística, s’ha publicat al BOPA i compta amb un pressupost de 30.000 euros. Segons apunten, la voluntat és reforçar l’ús de la llengua pròpia tant en l’atenció als pacients com en la comunicació interna dels serveis sanitaris, tot recordant que la normativa fixa que el personal sanitari “té el deure de conèixer la llengua oficial i d’expressar-s’hi” i que el català és la llengua de comunicació als equipaments sanitaris i socials.
La convocatòria parteix de les dades sociolingüístiques del 2022, les quals assenyalen que als centres d’atenció primària el 79,5% dels usuaris són atesos només en català, mentre que a l’hospital la xifra baixa fins al 67%. Els percentatges són encara inferiors en les consultes de metges generalistes i especialistes, en què l’ús se situa en el 61% i el 51,5%, respectivament. A més, s’identifiquen algunes dinàmiques que dificulten la normalització lingüística, com el fet que molts pacients canviïn automàticament de llengua quan perceben que el professional és nouvingut o té dificultats d’expressió en català, així com l’ús habitual del castellà entre treballadors sanitaris encara que coneguin la llengua oficial.
La campanya s’adreçarà tant als professionals de la salut com a la ciutadania en general i tindrà una durada prevista d’entre quatre i sis setmanes. El projecte haurà de combinar formats digitals i tradicionals, amb presència en xarxes socials, webs, ràdio, televisió, cartells, opis i marquesines. El concurs també preveu que les empreses participants elaborin una proposta creativa completa, amb eslògans, materials audiovisuals i un pla detallat de difusió. Es valorarà sobretot la creativitat, l’adequació dels missatges, la planificació de les accions i l’experiència dels equips encarregats del projecte. Les ofertes s’hauran de presentar abans del 9 de juliol.