L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou sector de les autocaravanes

L’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, celebrarà la seva cinquena edició els dies 13 i 14 de juny amb 65 estands confirmats i diverses novetats, entre les quals destaca la incorporació de tres expositors vinculats al món de les autocaravanes. La cita, que tindrà lloc al parc de l’Ossa i al carrer del Prat de l’Areny, es marca com a objectiu repetir els 5.000 visitants assolits l’any passat.
El conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha assegurat que la fita és assolible i ha destacat la bona resposta dels participants, tenint en compte que la fira té una capacitat aproximada d’uns 70 estands. “Estem molt satisfets”, ha afirmat, incidint en el fet que la participació reflecteix que Encamp disposa d’“un bon teixit empresarial”.
“Tenim empreses molt potents en molts sectors ja sigui en la construcció, en l’alimentació…”, ha valorat Marot, que també ha remarcat que hi ha negocis interessats a instal·lar-se a la parròquia. En aquest sentit, ha apuntat que una de les limitacions actuals és la manca d’espais més amplis per acollir noves empreses. “Crec que per la part empresarial estan contents, els agrada la parròquia, i des del comú els intentem facilitar tot el que està a les nostres mans”, ha afegit.
La fira arriba enguany amb un canvi de dates, ja que habitualment se celebrava a finals de maig. Des de l’organització expliquen que el trasllat al cap de setmana del 13 i 14 de juny busca reforçar l’afluència de visitants i continuar consolidant l’esdeveniment com un aparador del teixit econòmic i associatiu de la parròquia. “Una vitrina” del que “som a Encamp”, segons Marot.
La bona acollida de l’esdeveniment també queda reflectida en la fidelització dels participants, ja que el 60% dels expositors repeteixen respecte a l’edició passada. “Estem molt contents que vulguin tornar”, ha destacat el conseller de Reactivació Econòmica.
La principal novetat d’aquesta cinquena edició serà la presència de tres expositors especialitzats en autocaravanes, un sector que, segons Marot, es troba en creixement. Paral·lelament, la zona de restauració també guanyarà pes amb un total de nou punts gastronòmics distribuïts pel recinte.
L’Enfira’t mantindrà el mateix emplaçament que l’any passat, una fórmula que des del comú valoren positivament perquè permet concentrar tota l’activitat en un únic espai i facilitar la connexió entre expositors, visitants i entitats participants.
A més de la vessant comercial, la fira comptarà amb una àmplia programació d’activitats per a tots els públics. Durant el cap de setmana hi haurà inflables i circuits de cotxes teledirigits per als infants, concerts a les 12.30 i a les 18 hores, tallers de ceràmica i classes esportives.
La programació també inclourà una sortida de trail, exhibicions de dansa, un festival de dansa espanyola dissabte a la tarda i un campionat d’slot.
En paral·lel, els museus Casa Cristo i de l’Automòbil oferiran jornades de portes obertes, mentre que diversos establiments de la parròquia s’afegiran a l’esdeveniment amb promocions especials, descomptes, menús específics i postres gratuïtes.
Els visitants també podran participar en un sorteig de vals comercials a través d’un passaport que es podrà recollir a l’oficina de turisme. La fira comptarà igualment amb la participació d’entitats com el MoraBanc, l’FC Andorra o esportistes com Edgar Montellà.
L’esdeveniment disposa d’un pressupost de 50.000 euros i, tal com ha reivindicat el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, es tracta ja d’una “fira consolidada” que també té la voluntat de contribuir a la desestacionalització de l’activitat econòmica i turística de la parròquia. Fernàndez ha destacat que la cita arriba, a més, enmig d’uns mesos “trepidants” marcats especialment per l’activitat esportiva.