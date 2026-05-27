La UE Santa Coloma o el Ranger’s, o ambdós, podrien quedar relegats a la Segona Divisió pels impagaments

La Lliga Multisegur Assegurances ha posat el punt final, però encara manté fronts oberts amb la UE Santa Coloma i el Ranger’s. Ambdós són ja coneixedors que no prendran part a la fase prèvia de la Conference League per no haver rebut la llicència corresponent, la qual tramita cada país i acaba certificant la UEFA, i és precisament pel mateix motiu, els impagaments, que un dels dos podria acabar relegat a la Lliga Grup Pirineu, la segona categoria nacional. De fet, una font coneixedora del cas amb la qual ha pogut contactar EL PERIÒDIC ha mencionat que inclús ambdós clubs podrien ser els que acabin baixant. Aquest, val a dir, seria el càstig més sever dels possibles que poden acabar acatant.
Anem per ordre. El primer cas és el colomenc, el qual va avançar aquesta casa a principis de mes. Tot i que ha clos la lliga en segona posició, la qual dona accés a competició europea, l’equip no va rebre el vistiplau de la primera auditoria −donar conformitat a la informació comptable de tot el curs− per rebre la llicència UEFA per impagaments a jugadors, la parapública i proveïdors. Des de l’actual directiva mexicana no han acabat acudint al Tribunal d’Arbitratge de l’Esport (TAS), però segons ha pogut saber aquest mitjà, sí que estan valorant fer les maletes després d’un any a les regnes del club. Cal recordar que l’entitat groc i negra es troba també immersa en un cas judicial amb el seu antic ‘responsable’. De fet, ambdues parts s’han denunciat entre elles.
D’altra banda, com també ha informat EL PERIÒDIC, el Ranger’s manté deutes de tres mesos amb la plantilla. Per aquest motiu, ha acabat denunciat per un parell dels seus jugadors, alguns dels quals han començat a moure fitxa per continuar a la Multisegur, però, evidentment, a un altre conjunt. A tot això se’ls suma impagaments amb l’hotel on s’allotja bona part del vestidor i que el seu màxim golejador, Armando León, marxarà a la màxima categoria nacional de Croàcia, la Prva HNL.
Compra de l’Esperança?
L’exjugador de l’FC Andorra i actual entrenador de l’Atlètic Club d’Escaldes, Martí Riverola, s’estaria plantejant ‘adquirir’ l’Esperança en cas que ratifiqui aquesta tarda la permanència a Primera Divisió. El club de la capital ho té molt de cara, ja que a l’anada, dissabte passat, es va imposar per 1-3 a l’Sporting d’Escaldes. No seria pas la primera operació d’aquest estil que, en principi, intentaria el barceloní, doncs l’any passat, segons ha apuntat una font consultada, va valorar fer-ho amb un altre club de la categoria.
Solà i de Castro, novetat per a Koldo
La llista definitiva de Koldo Álvarez de Eulate per als amistosos d’aquest estiu abans d’iniciar la Nations League presenta dues cares noves: Marc de Castro i Gerard Solà. En aquest sentit, i tal com va avançar aquest mitjà, ambdós arriben per suplir les baixes d’Iker Álvarez i ‘Berto’ Rosas, els quals encara han de competir amb els seus respectius equips. Així doncs, Álex Ruiz i Josep Gomes acompanyaran de Castro sota pals; Biel Borra, Èric de Pablos, Christian Garcia, Marc Garcia, Joel Guillén, Max Llovera, Ian Olivera i ‘Moi’ San Nicolás seran els defenses; Pau Babot, Èric de las Heras, Hugo Ferreira, Marc Pujol, Ot Remolins, João Teixeira i Marc Vales, els migcampistes, i Guillaume López, Aron Rodrigo, Jordi Aláez, Àlex Martínez i Solà, els atacants.