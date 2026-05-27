Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, Gabriel Ubach, durant la manifestació del 16 de maig. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Conflicte amb Funció Pública

L’USdA denuncia manca de criteri del Govern amb els funcionaris jubilats exclosos del complement compensatori

El sindicat denuncia que el Ministeri de Funció Pública desestima reclamacions mentre admet que la situació “encara està sent analitzada”

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha carregat contra el Ministeri de Funció Pública per la gestió de l’exclusió dels funcionaris jubilats i prejubilats del pagament únic de productivitat i de l’actualització de les pensions, denunciant una “greu improvisació”, “inseguretat jurídica” i “falta de responsabilitat política”. Segons explica l’organització, els funcionaris afectats han començat a presentar recursos administratius davant el Govern després que Funció Pública hagi desestimat les seves reclamacions vinculades al Decret 363/2025.

El sindicat considera especialment greu que el mateix ministeri reconegui per escrit que aquesta problemàtica “encara està sent analitzada i tractada pels responsables competents” mentre, paral·lelament, es rebutgen les peticions dels jubilats afectats. Per a la USdA, aquesta situació evidencia una actuació “improvisada, incoherent i jurídicament insegura”.

En aquest sentit, l’organització assegura que “primer s’han negat drets als funcionaris jubilats i només després s’admet que encara no existeix una posició definitiva sobre aquesta qüestió”. El sindicat considera “inadmissible” que s’emetin resolucions desestimatòries sense que hi hagi un criteri jurídic i polític tancat.

“Primer s’han negat drets als funcionaris jubilats i només després s’admet que encara no existeix una posició definitiva sobre aquesta qüestió” – Unió Sindical d’Andorra

Així, l’USdA defensa que no existeix “cap justificació objectiva” per excloure jubilats i prejubilats del pagament compensatori aprovat pel mateix Executiu i critica també les declaracions recents del ministre Marc Rossell, qui havia afirmat que els salaris dels funcionaris es trobaven “obsolets des de l’any 2000”. Segons el sindicat, resulta especialment contradictori que sigui “un funcionari de carrera” qui impulsi o permeti una situació que consideren discriminatòria envers treballadors públics jubilats “després de dècades de servei a l’Estat”.

L’organització recorda igualment que el Govern havia assumit compromisos electorals per analitzar i corregir la situació de les jubilacions entre els anys 2015 i 2023. Tanmateix, considera que les actuacions actuals estan generant “més inseguretat, desigualtat i malestar” entre el col·lectiu afectat. Per tot plegat, l’USdA exigeix una “rectificació immediata” per part del Govern, més transparència sobre els criteris jurídics aplicats i una solució que garanteixi “la igualtat de tracte i el respecte als drets adquirits” dels funcionaris jubilats i prejubilats.

L’USdA avisa que el conflicte social per l’habitatge “ja és aquí” i reclama un gir “de 180 graus” en les polítiques actuals

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La UE Santa Coloma o el Ranger’s, o ambdós, podrien quedar relegats a la Segona Divisió pels impagaments
L’edifici Font de Ferro incorporarà 14 nous pisos de lloguer assequible al parc públic i tres més en els pròxims mesos
L’hospital concentrarà tots els serveis d’oncologia en una sola planta amb una inversió de prop d’1,9 milions d’euros

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Nova campanya per reforçar l’ús del català entre els sanitaris davant la baixa presència de la llengua al sector
  • Societat
Una disfunció del servei de telefonia fixa d’Andorra Telecom deixa diversos clients amb incidències a les centraletes
  • Societat
Les sancions per a les autocaravanes fora de càmpings i àrees regulades entren en vigor aquest dimecres
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
  • Parròquies
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
  • Cultura, Parròquies
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou el sector de les autocaravanes
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu