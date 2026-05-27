L’USdA denuncia manca de criteri del Govern amb els funcionaris jubilats exclosos del complement compensatori

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha carregat contra el Ministeri de Funció Pública per la gestió de l’exclusió dels funcionaris jubilats i prejubilats del pagament únic de productivitat i de l’actualització de les pensions, denunciant una “greu improvisació”, “inseguretat jurídica” i “falta de responsabilitat política”. Segons explica l’organització, els funcionaris afectats han començat a presentar recursos administratius davant el Govern després que Funció Pública hagi desestimat les seves reclamacions vinculades al Decret 363/2025.
El sindicat considera especialment greu que el mateix ministeri reconegui per escrit que aquesta problemàtica “encara està sent analitzada i tractada pels responsables competents” mentre, paral·lelament, es rebutgen les peticions dels jubilats afectats. Per a la USdA, aquesta situació evidencia una actuació “improvisada, incoherent i jurídicament insegura”.
En aquest sentit, l’organització assegura que “primer s’han negat drets als funcionaris jubilats i només després s’admet que encara no existeix una posició definitiva sobre aquesta qüestió”. El sindicat considera “inadmissible” que s’emetin resolucions desestimatòries sense que hi hagi un criteri jurídic i polític tancat.
Així, l’USdA defensa que no existeix “cap justificació objectiva” per excloure jubilats i prejubilats del pagament compensatori aprovat pel mateix Executiu i critica també les declaracions recents del ministre Marc Rossell, qui havia afirmat que els salaris dels funcionaris es trobaven “obsolets des de l’any 2000”. Segons el sindicat, resulta especialment contradictori que sigui “un funcionari de carrera” qui impulsi o permeti una situació que consideren discriminatòria envers treballadors públics jubilats “després de dècades de servei a l’Estat”.
L’organització recorda igualment que el Govern havia assumit compromisos electorals per analitzar i corregir la situació de les jubilacions entre els anys 2015 i 2023. Tanmateix, considera que les actuacions actuals estan generant “més inseguretat, desigualtat i malestar” entre el col·lectiu afectat. Per tot plegat, l’USdA exigeix una “rectificació immediata” per part del Govern, més transparència sobre els criteris jurídics aplicats i una solució que garanteixi “la igualtat de tracte i el respecte als drets adquirits” dels funcionaris jubilats i prejubilats.