Els exàmens oficials de català tanquen inscripcions amb rècord de 1.020 candidats, 161 més que el darrer any

El Departament de Política Lingüística ha tancat les inscripcions als exàmens oficials de català amb un nou rècord de 1.020 persones inscrites, una xifra que supera en 161 inscrits respecte de la darrera convocatòria del juny, quan se’n van examinar 859. Els nivells de més concurrència són el B2 (265 persones), seguits de l’A1 (254). Pel que fa a la resta de nivells, l’A2 ha registrat 168 inscripcions, el B1, 117, el C1, 118, i el C2, 98.
Des del Departament de Política Lingüística han valorat de forma positiva aquesta resposta de la ciutadania, ja que demostra la voluntat per consolidar el coneixement de català a través d’un títol oficial. A més, la xifra d’inscrits a l’A1 i l’A2 també reflecteixen la tendència que ja es va registrar a la convocatòria del gener d’enguany per l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial, la qual estableix els requisits mínims per poder obtenir la renovació del permís de residència.
Els exàmens es duran a terme els dies 5, 6, 13 i 19 de juny, segons el nivell al qual s’hagin inscrit les persones candidates. Els resultats estaran disponibles el 2 de juliol, a les 10.00 hores, a la web de Govern. Per a més informació, es pot consultar l’Avís de la convocatòria al BOPA.