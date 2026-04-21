Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  Política Lingüística ha tancat les inscripcions als exàmens oficials de català amb un nou rècord de 1.020 persones inscrites. | Govern d'Andorra
El Periòdic d'Andorra
Els exàmens es duran a terme al juny

Els exàmens oficials de català tanquen inscripcions amb rècord de 1.020 candidats, 161 més que el darrer any

El B2 lidera la participació amb 265 inscrits, seguit de l’A1 (254) i l’A2 (168), mentre que B1, C1 i C2 registren 117, 118 i 98 candidats respectivament

El Departament de Política Lingüística ha tancat les inscripcions als exàmens oficials de català amb un nou rècord de 1.020 persones inscrites, una xifra que supera en 161 inscrits respecte de la darrera convocatòria del juny, quan se’n van examinar 859. Els nivells de més concurrència són el B2 (265 persones), seguits de l’A1 (254). Pel que fa a la resta de nivells, l’A2 ha registrat 168 inscripcions, el B1, 117, el C1, 118, i el C2, 98.

Des del Departament de Política Lingüística han valorat de forma positiva aquesta resposta de la ciutadania, ja que demostra la voluntat per consolidar el coneixement de català a través d’un títol oficial. A més, la xifra d’inscrits a l’A1 i l’A2 també reflecteixen la tendència que ja es va registrar a la convocatòria del gener d’enguany per l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial, la qual estableix els requisits mínims per poder obtenir la renovació del permís de residència.

Els exàmens es duran a terme els dies 5, 6, 13 i 19 de juny, segons el nivell al qual s’hagin inscrit les persones candidates. Els resultats estaran disponibles el 2 de juliol, a les 10.00 hores, a la web de Govern. Per a més informació, es pot consultar l’Avís de la convocatòria al BOPA.

Els aspirants als exàmens de català destaquen el seu valor d’integració: “És important per sentir-te part del país”

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu